豊かな感性が育まれる 、ウィリアム・モリスの世界一美しいファーストブック 。ぜひ親子でご体験ください！

東京書店株式会社

東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、伝説的デザイナーであるウィリアム・モリスの絵本『NEW 世界一美しいファーストブック ウィリアム・モリス １２３』『NEW 世界一美しいファーストブック ウィリアム・モリス ABC』が大好評発売中であることをお知らせいたします。

ウィリアム・モリスの魅力がつまった、美しい絵本です。

「モダンデザインの父」として知られる世界的なデザイナー、ウィリアム・モリス（William Morris）。彼に関する展覧会が国内外で催されたり、デザインをフィーチャーした雑貨アイテムが毎年生み出されるなど、今も多くの話題を提供し、愛され続けています。

『NEW 世界一美しいファーストブック ウィリアム・モリス １２３』

今年はウィリアム・モリスの没後130年にあたるメモリアル・イヤー。当社はモリスのデザインによる絵本を発刊しており、発売以来たいへん多くの皆様にご好評いただいています。

『NEW 世界一美しいファーストブック ウィリアム・モリス １２３』『NEW 世界一美しいファーストブック ウィリアム・モリス ABC』の2種の書籍は、モリスのオリジナルデザインが目にも美しい、幼児向け数字トブック＆アルファベッブック。レタリングやイメージイラストにモリスのテキスタイルを用いた、繊細美にあふれる美しい本です。

『NEW 世界一美しいファーストブック ウィリアム・モリス ABC』

「鮮やかで美しい、それでいて限りなく洗練されている」「赤ちゃんだけでなく親の私たちも魅了されている」「時を超えて知性と感性を刺激する絵本」……この本が放つ唯一無二のクオリティに、読者からの賛辞も絶えません。お子さんはもちろん、ママやパパからもお気に入り評価をいただくなど、ご家族みんなの感性を刺激する存在になっています。両手で包み込む１５×１６センチの美しい世界に浸ってみてください。

ウィリアム・モリスのメモリアルイヤーである2026年。モリス初体験という方、この機会に本書の魅力を親子で楽しんでみてください！

【作家プロフィール】

●ウィリアム・モリス（William Morris、 1834年3月24日 - 1896年10月3日）。

「モダンデザインの父」と称された19世紀イギリスのデザイナーであり、詩人。産業革命による大量生産品の質の低下を批判し、生活と芸術を一致させることを目指した「アーツ・アンド・クラフツ運動」を主導、後世に大きな影響を与えた。

●『NEW 世界一美しいファーストブック ウィリアム・モリス ABC』

著：ウィリアム・モリス

定価：1,320円（税込）

発売日：2024年11月13日

判型：150×160mm／16ページ

ISBN：978-4-88574-439-6

●『NEW 世界一美しいファーストブック ウィリアム・モリス １２３』

著：ウィリアム・モリス

定価：1,320円（税込）

発売日：2024年11月13日

判型：150×160mm／16ページ

ISBN：978-4-88574-438-9

以上発行所：東京書店株式会社

東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net

【ご購入はこちらから】

・Amazon：

『NEW 世界一美しいファーストブック ウィリアム・モリス ABC』

https://www.amazon.co.jp/dp/4885744830/

『NEW 世界一美しいファーストブック ウィリアム・モリス １２３』

https://www.amazon.co.jp/dp/4885744385/

・楽天ブックス：

『NEW 世界一美しいファーストブック ウィリアム・モリス ABC』

https://books.rakuten.co.jp/rb/17995571/

『NEW 世界一美しいファーストブック ウィリアム・モリス １２３』

https://books.rakuten.co.jp/rb/17995572/