【3月9日(月)19:30開催】IPO・EXITの成功と失敗を赤裸々に語る｜資本政策のリアルに迫る成長戦略座談会 in 渋谷

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。今回、2026年3月9日(月)19:30～オメガキャピタル 丸山代表・CenternationaL 亀坂代表のコラボで、顧問弁護士にも語れない失敗談や、決裁権者ならではの意思決定プロセスが共有できる座談会&プレミアム会食を開催すると発表した。

【3月9日(月)19:30~】IPO/EXIT成長戦略座談会！小規模会食/主催:丸山 晶(オメガキャピタル 代表) & 亀坂 しおり(CenternationaL)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4841597/view

資本政策・M&A・上場準備の“リアル”を語る少人数座談会

スタートアップ・成長企業を取り巻く環境が変化する中、IPO・M&A・EXIT戦略は“理論”よりも“実体験”から学ぶ重要性が高まっています。市場環境の不透明感が増す今、資本政策の判断ミスや株式設計のズレは、将来の選択肢を大きく狭めかねません。本会は12名限定の会食形式で、顧問弁護士やFAには聞きづらい「株式の希薄化をどう防いだか」「ストックオプション設計の落とし穴」「IRで“語るべきこと・語らないこと”」「M&A交渉時の意思決定プロセス」など、決裁者だからこそ共有できる失敗談・裏話・判断軸を率直に交換します。単なる情報収集ではなく、自社の次の一手を具体化するための視点と確信を持ち帰れる会食となっています。同じ課題を持つ経営者同士がつながり、成長戦略を“構想”から“実行”へ進めるための夜をお届けします。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年3月9日(月) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・法人の執行役員以上・士業 (個人事業主NG)

・営業系職種NG(M&A仲介等の同業者、保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯10,000円（事前決済）

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯11,000円（当日事前決済）

※参加資格を満たさない場合は参加費に+1万円が必要となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4841597/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催者のご紹介

オメガキャピタル株式会社 代表取締役 丸山 晶

東京都出身、ドイツ証券・デロイト・PwC出身のM&Aアドバイザー・財務コンサルタント。2023年8月に独立後、M&Aアドバイザリー、企業価値評価・財務モデリング、事業戦略策定、事業再生、登録者数29万人のYouTubeチャンネル「クイズの達人」の譲受及び運営等に携わっている。好きなものはサウナ、寿司、ラーメン。得意分野は企業価値評価。

合同会社CenternationaL 代表 亀坂 しおり

ビジネスマッチングやコンサルティングを通じ、企業の成長を支援。日本国内の経営層と広範なネットワークを持ち、新たなビジネス創出や国際的な視点での機会提供に注力している。自身の影響で新たなビジネスが生まれることを理念とし、企業や個人の可能性を最大限に引き出すことを目指す。

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/