日本初進出 米国発サステナブルラグジュアリーホテル「1 Hotel Tokyo」ポップカルチャーの総合誌『BRUTUS』とのコラボレーションイベントを2026年2月14日（土）・15日（日）に限定開催

MT&SHホテルマネジメント合同会社

ホスピタリティ業界のビジョナリーとして知られるバリー・スタンリヒトが創設した、ミッション主導型のサステナブルラグジュアリーホテルブランド「1 Hotels」（読み：ワンホテルズ、本社：米国フロリダ州、CEO：ラウル・レアル）が2026年3月上旬に開業予定のサステナブルラグジュアリーホテル「1 Hotel Tokyo」（読み：ワンホテルトウキョウ、所在地：東京都港区赤坂 総支配人：小南 正仁）は、2026年2月14日（土）・15日（日）の２日間限定で、ポップカルチャーの総合誌『BRUTUS』とコラボレーションした体験型ポップアップイベント『Share Your LOVE by 1 Hotel Tokyo』supported by BRUTUSを実施いたします。

■カルチャー誌『BRUTUS』と描く、1 Hotel Tokyoの「Share Your LOVE 」

本企画は、ポップカルチャーの総合誌『BRUTUS』との協業により実現しました。会場となる代官山 蔦屋書店メインストリートには、Kiosk型の期間限定空間を設置。1 Hotel Tokyoのオリジナルプロダクトやサステナブルアイテムの展示を通じて、その背景にあるストーリーや想いを可視化し、都市の中に新たな心地よさを描いていきます。

1 Hotel Tokyoのブランドの根幹にあるのは、「1 World」という考え方と、自然への深い敬意です。自然と共に生きること、人に寄り添うこと、そして未来へとつながる選択を重ねていくこと。1 Hotelsは、そうした姿勢をサステナビリティやホスピタリティの出発点としてきました。また、当ホテルではこれらを義務的な取り組みや制約として捉えるのではなく、心地よいライフスタイルそのものとして提示することを大切にしています。我慢を伴う選択ではなく、自然体で楽しめるラグジュアリーとして、価値観への共感を起点に選ばれる存在であることを目指し、その思想を空間や体験のあらゆる側面に反映させてきました。

今回展開する体験型ポップアップイベントは、こうした1 Hotel Tokyoの思想を、「Share Your LOVE」というテーマのもと、ホテルの中だけに留めることなく、街へ、そして日常へとひらいていく試みです。

ここでいう「LOVE」とは、自然や人、世界全体への敬意や思いやりを指す言葉であり、「1 World」という考え方を、より感覚的に伝えるためのメッセージでもあります。イベント当日は、1 Hotel Tokyoのブランド体験を通じて、以下の特典をご用意しております。

・「1 Less Thing」体験

使わなくなった衣類をお持ちいただいた方、先着300名様にオリジナルトートバッグをプレゼントいたします。

・公式SNSフォロー特典

Instagram公式アカウント(@1hoteltokyo)とLINE公式アカウントにご登録いただいた先着1,000名様に、客室アメニティとして使用するオーガニックコットン製スリッパをプレゼントいたします。

・朝食付き宿泊券プレゼント特典

Instagram公式アカウント(@1hoteltokyo)をフォロー後、同アカウントをタグ付けの上フィード投稿をしていただいた方の中から抽選で1組2名様に一泊宿泊券（朝食付き）をプレゼントいたします。投稿後、約1ヶ月後にInstagram公式アカウント(@1hoteltokyo)よりDMで抽選結果をご連絡させていただきます。

※宿泊券有効期限：2026年12月20日（日）まで

※宿泊除外期間：2026年3月18日（水）～2026年4月15日（水）

開業を前に、1 Hotel Tokyoの世界観にいち早く触れていただける、2日間の特別な期間限定イベントをぜひお楽しみください。

※各特典は、本イベント2日間を通してのご用意となります。予定数量に達し次第終了いたしますので、あらかじめご了承ください。

■イベント概要

・イベント名： 『Share Your LOVE by 1 Hotel Tokyo』supported by BRUTUS

・会場：蔦屋書店 代官山T-SITE メインストリート（〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-5）

・開催日時：2026年2月14日（土）、15日（日）11:00-18:00

・イベント内容：代官山 蔦屋書店のメインストリートに、1 Hotel Tokyoの世界観を体現するKiosk型の期間限定空間が登場します。ポップアップストアを彩る植栽にはフラワーアーティストによるアップサイクルの手法が取り入れられており、1 Hotel Tokyoのオリジナルプロダクトやサステナブルアイテムも展示。自然と調和するホテルの世界観を、五感で体験いただけます。また、使わなくなった衣類をお持ちいただくことで循環型社会への第一歩を踏み出す「1 Less Thing」体験型プログラムや、蔦屋書店が厳選したサステナビリティやライフスタイルに関する書籍展示など、1 Hotel Tokyoの思想に共鳴する体験をお楽しみください。

■1 Hotel Tokyo 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/166784/table/4_1_425f152d7466658a93c118bfad82e5ad.jpg?v=202602101151 ]■1 Hotelsについて

1 Hotelsは、“自然からインスピレーションを受けたミッション主導型のラグジュアリーライフスタイルホテルブランド”として、持続可能なデザインと建築、卓越した快適性、そして比類ないホスピタリティの融合を追求しています。私たちの住むこの地球は、たった1つ＝1 Worldであり、ブランドの原点には、「世界を旅する人々こそ、その世界を大切にすべきだ」というシンプルな思想があります。

1 Hotelsは2015年、米・フロリダ州マイアミ・サウスビーチとニューヨーク州マンハッタン・セントラルパークに最初の2つのホテルをオープン。その後、2017年に米・ニューヨーク州ブルックリン（イーストリバー沿い）、2019年に米・カリフォルニア州ウエストハリウッド（サンセット大通り沿い）、2021年にトロント（カナダ）、2022年には米・カリフォルニア州サンフランシスコと米・テネシー州ナッシュビルに展開。2023年には米・ハワイ州カウアイ島・ハナレイベイにブランドの旗艦ホテルを、またヨーロッパ初となる英国・メイフェア（ロンドン）に開業しました。2025年には、シアトル、メルボルン（オーストラリア、オセアニア初進出）、コペンハーゲン（デンマーク、北欧初進出）にも開業しました。

また現在、以下の都市にて新規開業に向けた準備が進行中です：

カボ・サン・ルーカス（メキシコ）、パリ（フランス）、エルウンダ・ヒルズ（クレタ島）、オースティン（米・テキサス州）、リヤド（サウジアラビア）、サン・ミゲル・デ・アジェンデ（メキシコ）

一部の施設は、世界的なホスピタリティ評価指標であるMICHELIN Key（ミシュラン・キー）の栄誉ある認定も受けています。詳しくは1hotels.comをご覧ください。

■『BRUTUS』について

『BRUTUS』は、1980年創刊の総合カルチャー誌。ファッション、アート、デザイン、食、旅、音楽など、幅広いテーマを独自の視点で切り取り、「いま」を生きるための良質なライフスタイル提案を続けています。時代の空気を捉えた特集と、洗練されたビジュアルで、カルチャーに敏感な読者から支持を集めています。

発行：株式会社マガジンハウス

URL: https://brutus.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/brutusmag/

■ 森トラスト株式会社について

https://www.mori-trust.co.jp/

森トラスト株式会社は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を手掛ける総合不動産ディベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・ 海外）」の3事業を主軸に、国内外52棟のビル・住宅・商業施設（2025年3月時点）と、36ヶ所のホテル・リゾート施設（2026年1月時点）を展開しています。



当社は、都市開発や観光資源となる歴史的建造物を保存・活用したホテル開発などを通じて、日本の国際競争力を高める事業を推進してまいります。