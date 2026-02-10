【2月27日(金)17時】ファンダムを活用し事業成長に繋げる｜VTuberマーケティング解説ウェビナー開催

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)は、2月27日(金)17時から「VTuberマーケティングにおいてのファンダムを活用して事業を伸ばす方法」について解説するウェビナーを開催します。

マーケティングにおいて戦略的にファンコミュニティを構築するポイントを徹底解説

現代のマーケティングにおいて、単なる「ファン層」を超えた熱狂的で自律的なコミュニティ＝「ファンダム」の存在感が増しています。特にVTuberシーンでは、ファンが自らコンテンツを制作し、拡散し、活動を支える独自の「共創文化」が根付いています。

本ウェビナーでは、個人勢・企業勢それぞれの成功事例を交えながら、従来の受動的な消費スタイルからファンが能動的に動く「ファンダム」へと進化させるために必要な設計を考えます。

ファンダムの中でも特に「推し活」「応援消費」といった要素を解き明かし、企業がどのようにコミュニティと関わり、持続可能な関係を築くべきかをuyet代表プロデューサー金井が解説します。

＜本ウェビナーで得られること＞

・従来の「ファン層」と「ファンダム」の決定的な違い

・投げ銭やハッシュタグ、応援消費を「自然なプロモーション」として最大化する手法

・個人勢VTuberの3D化プロジェクトや、企業・自治体によるシティプロモーションの具体的分析

・ファンの自主性を尊重しつつ、ブランドを保護するためのガイドライン運営のポイント

＜このような方におすすめ＞

・「ファンダム」という概念を理解し、自社ビジネスに実装したいマーケティング担当者様

・単発のプロモーションではなく、ファンと中長期的な「共創関係」を築きたい方

・若年層に深く刺さるSNSマーケティング戦略やUGC活用に興味がある方

＼お申し込みはこちらから受け付けております！／

https://uyet.jp/webinar/vtubernext-20260227/

参加人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください！

登壇者のご紹介

株式会社uyet 代表プロデューサー

金井洸樹

2018年よりANYCOLOR株式会社でVTuber事業立ち上げに従事し、キャラクターを用いたコンテンツの企画/運用、企業案件配信の企画などを担当。 現在は株式会社uyetにてVTuberを用いた新規事業開発、プロモーション事業、マーケティング事業、VTuber支援事業を展開中。またJA全農様と朝日新聞社様と連携してライブコマースイベントを開催。

◻︎ABEMAにVTuber専門家として出演

◻︎クリエイター専門ウェブマガジン「CreatorZine」で連載

◻︎VTuber登龍門 審査員

◻︎『バーチャル物産展』プロデューサー

◻︎『まちスパチャプロジェクト』プロデューサー

◻︎『ぶいめし』プロデューサー

◻︎VTuber特化型ウェブメディア『uyet media』編集統括

◻︎総勢1000人以上のVTuber支援を実施

◻︎VTuber事業専門家として企業の事業開発へ従事

公式X：https://x.com/MoveSkk

ウェビナー概要

日時：2026年2月27日（金）17:00～18:00

参加費：無料（事前予約制）

会場：Zoom（オンライン）

主催：株式会社uyet

＜当日のスケジュール＞

16:55~17:00：開場

17:00~17:10：オープニング

17:10~17:50：ウェビナー

17:50~18:00：エンディング

（延長する可能性がございます）

株式会社uyetについて

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact