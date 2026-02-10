TVアニメ「ワンダンス」のgrunge CANVAS F0号キャンバスボードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「ワンダンス」の商品7種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「ワンダンス」の商品の受注を2月5日（木）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1818?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼grunge CANVAS F0号キャンバスボード
※画像は「小谷花木 grunge CANVAS F0号キャンバスボード」を使用しております。
小谷花木、湾田光莉、宮尾恩、厳島伊折のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャンバスボードに仕上げました。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
※「grunge CANVAS（グランジカンヴァス）シリーズ」はキャラクターイラストへ重厚な油彩テイストの加工を施し、アーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。
▽仕様
価格 ：各 \3,905(税込)
種類 ：全4種（小谷花木、湾田光莉、宮尾恩、厳島伊折）
サイズ：F0号（180×140mm）
素材 ：木材、化繊
▼grunge CANVAS BIGアクリルスタンド
※画像は「小谷花木 grunge CANVAS BIGアクリルスタンド」を使用しております。
小谷花木、湾田光莉、宮尾恩、厳島伊折のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全4種（小谷花木、湾田光莉、宮尾恩、厳島伊折）
サイズ：本体：（約）13.1×10.7cm 台座：（約）13.1×3cm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼grunge CANVAS 缶バッジ4個セット
小谷花木、湾田光莉、宮尾恩、厳島伊折のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジ4個セットに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\1,892(税込)
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼grunge CANVAS BIGアクリルキーホルダー
※画像は「小谷花木 grunge CANVAS BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。
小谷花木、湾田光莉、宮尾恩、厳島伊折のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,155(税込)
種類 ：全4種（小谷花木、湾田光莉、宮尾恩、厳島伊折）
サイズ：（約）99×83mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼grunge CANVAS A3マット加工ポスター
※画像は「小谷花木 grunge CANVAS A3マット加工ポスター」を使用しております。
小谷花木、湾田光莉、宮尾恩、厳島伊折のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、A3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \913(税込)
種類 ：全4種（小谷花木、湾田光莉、宮尾恩、厳島伊折）
サイズ：A3
素材 ：紙
▼grunge CANVAS アクリルスタンド
※画像は「小谷花木 grunge CANVAS アクリルスタンド」を使用しております。
小谷花木、湾田光莉、宮尾恩、厳島伊折のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全4種（小谷花木、湾田光莉、宮尾恩、厳島伊折）
サイズ：本体：（約）50×44mm 台座：（約）50×15mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼grunge CANVAS インスタントカメラ風イラストカード4枚セット
小谷花木、湾田光莉、宮尾恩、厳島伊折のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、インスタントカメラ風のイラストカード4枚セットに仕上げました。
お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\748(税込)
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1818?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)珈琲・講談社／ワンダンス製作委員会