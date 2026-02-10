【週刊台湾ビジネスニュース】台北ゲームショウ過去最多出展、日台漁業委員会操業ルール見直し、東京行き航空券上昇、レアアース量産内需の過半目標、TSMC熊本第2工場で3ナノ導入へ【2026/02/09号】

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

台湾の市場動向や産業情報を配信する「週刊台湾ビジネスニュース」を発行するワイズコンサルティンググループ（本社：中華民国台北市、代表：吉本康志）は、2026年２月第２週の台湾ビジネス重要ニュースをまとめましたのでお知らせいたします。

今週のトップニュースは、TSMCの熊本第2工場における最先端「3ナノ」プロセス導入の正式表明と、高市早苗首相との会談が最大のトピックです。また、過去最大規模となった台北ゲームショウや、航空運賃の高騰など、注目のニュースを取りまとめました。

【トップニュース】TSMC、熊本第2工場で3ナノ量産を正式表明。2028年稼働へ

台湾積体電路製造（TSMC）の魏哲家（シーシー・ウェイ）董事長は2月5日、日本の首相官邸を訪問し、高市早苗首相と面会しました。その席上、建設中の熊本第2工場において、世界最先端の「3ナノメートル」製造プロセスを導入する計画を正式に伝達しました。

・量産開始時期： 2028年を予定。日本国内初の3ナノ生産拠点となります。

・主力用途： AI（人工知能）およびスマートフォン向け。当初はEV向け等の6～12ナノ生産を予定していましたが、AI需要の急増や市場動向を鑑み、より最先端のプロセスへ計画を変更しました。

・投資規模： 投資額は従来の122億米ドルから約39％増の170億米ドルへ引き上げられる見通しです。

・顧客動向： 当面はNVIDIAなど米国のAI関連顧客向けとなる見込みですが、将来的には台湾南部のFab18工場が2ナノやA16プロセスへ移行した後、3ナノの受注を熊本が引き継ぐと予測されています。

高市首相は、TSMCの進出が「シリコン・アイランド九州」の復活のみならず、日本の経済安全保障やAI・ロボティクス産業の礎になると強調し、連携強化への期待を表明しました。

https://www.ys-consulting.com.tw/news/126826.html

【産業・技術】工研院、レアアース量産技術を民間移転へ。3年以内の自給率向上目指す

台湾の工業技術研究院（工研院/ITRI）は、レアアース（希土類）の精製技術の民間移転を進め、今後3年以内に台湾域内需要の過半を供給できる体制を構築すると発表しました。

【イベント】台北ゲームショウ開幕、過去最多の399社が出展

1月29日に開幕した「台北国際電玩展（台北ゲームショウ/TGS）」は、世界26カ国・地域から過去最多となる399社が出展しました。

【観光・交通】台北-東京航空券が高騰、夏まで上昇傾向か

冬休みシーズンに入り、日本路線の航空券価格が急騰しています。台北発東京行きの往復航空券は3万台湾元（約14万8000円）を超え、オフシーズンの2倍に達しています。旺盛な訪日需要に加え、LCCのタイガーエア台湾などでパイロット不足による減便が発生していることが要因とみられ、価格上昇は夏季まで続く可能性があります。

【外交・漁業】日台漁業委員会、2026年漁期の新ルールで合意

日本台湾交流協会と台湾日本関係協会は、1月末に開催された日台漁業委員会において、2026年漁期の操業ルール見直しで一致しました。

台湾の最新ビジネス情報をお伝えする、週刊台湾ビジネスニュースです。

https://www.youtube.com/watch?v=v2zbO0Jubhc

