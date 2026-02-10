『モンスターハンターワイルズ』発売から1周年を記念したゲーム内イベントが目白押し！　歴戦王アルシュベルドや変わり種クエストまで、2月18日（水）配信予定のアップデート情報を公開！

株式会社カプコン

2月18日（水）配信予定『モンスターハンターワイルズ』Ver.1.041アップデート情報をご紹介いたします。まずは最新の映像をご覧ください！

『モンスターハンターワイルズ』1周年直前メッセージ | Ver.1.041アップデート紹介

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ySlrBDhKUhU ]

『モンスターハンターワイルズ』Ver.1.041アップデート 紹介映像

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=o3s_o7SnFG0 ]

『モンスターハンターワイルズ』は発売からもうすぐ1年を迎えようとしています。2026年2月18日（水）に予定のVer.1.041アップデート配信から1ヶ月の間、1周年を記念した特別ログインボーナスが受け取れるほか、ゲーム内イベントが目白押しです。ぜひ、お楽しみください。

▼1周年記念イベント

開催期間：2月18日（水）～3月19日（木）

【特別支給品】狩猟御礼大感謝パック

期間中にログインすると、特別なアイテムパックをお受け取りいただけます。

※期間中に1度だけ受け取れます。

また、「狩人とオトモの身だしなみチケット」1枚を無料配布いたしますので、アップデート以降は、各プラットフォームのデジタルストアより入手してください。

※過去に配信した1枚目の無料チケットの使用状況に関わらず、ご使用いただくことが可能です。



季節イベント「交わりの祭事」を連続復刻開催！

過去に配信していた季節イベント「交わりの祭事」を週替わりで再配信いたします。各季節イベントのログインボーナスなどで入手できた特別な装備などの限定コンテンツも入手できます。大集会所で四季を感じながらお楽しみください。

交わりの祭事【花舞の儀】 2月18日（水）～2月25日（水）

交わりの祭事【踊火の儀】 2月25日（水）～3月4日（水）

交わりの祭事【夢灯の儀】 3月4日（水）～3月12日（木）

交わりの祭事【祝謡の儀】 3月12日（木）～3月19日（木）

歴戦王アルシュベルド（★10）が登場！

2月18日（水）から、「歴戦王アルシュベルド」が常設イベントクエストにて登場します。

また、3月19日（木）から期間限定のフリーチャレンジクエストが配信予定です。★10のクエストからは、レア度の高い鑑定護石が入手しやすい「古びたお守り」や巨戟アーティア武器の復元強化などに使用できる「歴戦練磨の証」が入手できます。

★10歴戦王が複数登場！

歴戦王アルシュベルドに加えて、各フィールドの頂点捕食者4体も★10歴戦王（レ・ダウ、ウズ・トゥナ、ヌ・エグドラ、ジン・ダハド）として登場します。

さらに高難度のフリークエストとして★10歴戦王の大連続狩猟クエストが追加されます。

※歴戦王アルシュベルドのイベントクエストと「特殊環境クエスト」を全てクリアすると開放されます。

「武器・チャームデザインコンテスト」の最優秀作品が入手できるイベントクエストを配信！

常設イベントクエスト「ハンター達の永い夢」でデザインコンテストにて最優秀作品に輝いた武器とチャームを入手できます。

配信日：2月18日（水）

武器部門 最優秀作品：砕ケシ封鏡ノ剣（大剣）／作者：Nolan Lu

チャーム部門 最優秀作品：SOSなお肉運び！／作者：ikei

また、最優秀作品・入選作品に輝いた16名の方のお名前を、アップデート以降スタッフロールに掲載させていただきます。

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』コラボ

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の発売を記念したコラボで、ロイヤルアイルー「ルディ」のなりきりオトモアイルー装備や、チャームなどを入手しよう！

配信日：2026年2月18日（水）

HR9以上になると、緋の森のベースキャンプにNPC「ソーレ」がいるので話しかけよう。ミッションをクリアすることで、特別な報酬を入手できます。

サイドミッション「ロイヤルアイルーの探しもの」

緋の森のベースキャンプで、ハンターたちはアズラル国から来たロイヤルアイルー、ルディと出会う。

どうやら彼は大切なタマゴを落としてしまったようだが…。

サイドミッションを進めることで、タマゴ運搬を目的とする特別なフリークエストが開放されます。

ルディの為に、「オトモンのタマゴ」をキャンプに納品しよう。

※コラボクエストの最大プレイ人数は2人です。また、サポートハンターは参加しません。

【珍しいタマゴで報酬アップ】

タマゴの中には「とても強い生命力」を秘めたものがあります。これを納品できると、その分だけ追加報酬が増加します。

※報酬はミッションクリアで手に入るものと、フリークエストで手に入るものがあります。

オトモアイルーの防具／重ね着装備「なりきりルディα」チャーム「蒼鱗のオトモンレウス」チャーム「ぴょこぴょこレ・ダウ」「ぴょこぴょこチャタカブラ」「ぴょこぴょこグラビモス」

※一部チャームはフリークエストのクエストクリア時にランダムでの入手となります。

ハンタープロフィールの背景、ポーズ、ネームプレート

コラボ内容やタマゴ運搬の攻略のポイントなど、詳しくは公式のコラボページをチェック！

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/topics/collabo-stories3/



追加サイドミッション

サポートハンター「ナディア」と協力して進めるサイドミッションが追加。クリアしてナディアが愛用する装備を入手しよう！

新たなイベントクエストも毎週登場！

特別なチャームが入手できる変わり種のクエストや、狩られた回数が最も少ないモンスターをターゲットにしたクエスト、煌びやかな装備「フルドレスαシリーズ」と「スターネコαシリーズ」を入手できるクエストなど、様々なイベントクエストを配信予定です。

この他にも新たなイベントクエストの配信を予定しておりますので続報にご期待ください。

また、一部を除く、ほぼすべてのイベントクエストは2月18日以降に常設配信となります。

配信スケジュールは公式サイトをご覧ください。

https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule



2～3月のイベント情報（ロードマップ） ※2月10日発表時点

・Ver.1.041アップデートに関する詳細

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/update/

・ゲームの品質改善に関する取り組み

Ver.1.041アップデートにおいても、全プラットフォームを対象とした品質改善を実施予定です。

今後についてお知らせ

『モンスターハンターワイルズ』においても大型拡張コンテンツの開発を進行中です。夏ごろに正式な情報をお伝えできるように準備を進めておりますので続報をお待ちください。

▼モンスターハンターフェスタ'26

https://www.monsterhunter.com/festa/2026/japan/

全国のハンターが集結する、モンスターハンターファンのお祭り「モンスターハンターフェスタ'26」が、2026年2月22日（日）幕張メッセ（2・3ホール）にて開催！ また、最速ハンターの頂点“狩王”を目指して全国のハンター達が己の腕を競い合う「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」を同時開催いたします。

本イベントは入場無料、フリー入場制になります。詳細は特設ページをご覧ください。

『モンスターハンターワイルズ』とは

本作では、刻一刻とダイナミックにその姿を変貌させるフィールドを舞台に、モンスターが群れて争う過酷な環境と、生命が溢れる豊かな環境という二面性をもつ世界で繰り広げられる、少年ナタと"白の孤影"を巡る人々と自然の物語が描かれます。あなたは、強大なモンスターの狩猟を生業とするハンターとして狩猟で得た素材から、より強い武器や防具を作りながら、その世界と人々との関わりを解き明かしていくこととなります。

進化したハンティングアクションと、途切れることのない没入感を追求した究極の狩猟体験をお楽しみください！

商品情報

『モンスターハンターワイルズ』

対応機種：PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Steam

好評発売中【2025年2月28日（金）発売】

※商品情報の詳細は公式サイトをご覧ください。

『モンスターハンターワイルズ』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/

『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント

https://x.com/MH_Wilds

