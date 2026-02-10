TVアニメ「Dr.STONE」のトレーディング Ani-Art 第3弾 アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「Dr.STONE」の商品6種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「Dr.STONE」の商品の受注を2月5日（木）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/655?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディング Ani-Art 第3弾 アクリルスタンド
石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、西園寺羽京、獅子王司、Dr.ゼノ、スタンリー・スナイダーのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾ってお楽しみください。
※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「石神千空＆七海龍水 Ani-Art 第3弾 アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \880(税込), BOX \6,160(税込)
種類 ：全7種
サイズ：本体：（約）70×60mm 台座：（約）50×30mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング Ani-Art 第3弾 アクリルカード
石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、西園寺羽京、獅子王司、Dr.ゼノ、スタンリー・スナイダーのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾ってお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「石神千空&あさぎりゲン Ani-Art 第3弾 アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \748(税込), BOX \5,236(税込)
種類 ：全7種
サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング Ani-Art 第3弾 缶バッジ
石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、西園寺羽京、獅子王司、Dr.ゼノ、スタンリー・スナイダーのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ってお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「石神千空&Dr.ゼノ Ani-Art 第3弾 缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \473(税込), BOX \3,311(税込)
種類 ：全7種
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼トレーディング Ani-Art 第3弾 イラストカード
石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、西園寺羽京、獅子王司、Dr.ゼノ、スタンリー・スナイダーのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾ってお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「Dr.ゼノ&スタンリー・スナイダー Ani-Art 第3弾 イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \308(税込), BOX \4,312(税込)
種類 ：全14種
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
▼Ani-Art 第3弾 BIGアクリルスタンド
※画像は「石神千空 Ani-Art 第3弾 BIGアクリルスタンド」を使用しております。
石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、西園寺羽京、獅子王司、Dr.ゼノ、スタンリー・スナイダーのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾ってお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全7種（石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、西園寺羽京、獅子王司、Dr.ゼノ、スタンリー・スナイダー）
サイズ：本体：（約）16.1×11.3cm 台座：（約）11.6×2.4cm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼Ani-Art 第3弾 A3マット加工ポスター
※画像は「石神千空 Ani-Art 第3弾 A3マット加工ポスター」を使用しております。
石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、西園寺羽京、獅子王司、Dr.ゼノ、スタンリー・スナイダーのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、A3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。
お部屋などに飾ってお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \913(税込)
種類 ：全7種（石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、西園寺羽京、獅子王司、Dr.ゼノ、スタンリー・スナイダー）
サイズ：A3
素材 ：紙
https://x.com/AMNIBUS
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会