第7回博多駅にぎわい綱引き大会開催！地域を元気に、熱戦を観覧しませんか！？

JR九州博多駅では、2026年2月14日（土）に「第7回博多駅にぎわい綱引き大会」を開催いたします。九州の玄関口である博多駅から『地域を元気に』の思いを込めて、今年も熱い戦いが繰り広げられます。ぜひ博多駅へお越しいただき、参加者の皆様を応援してください！

イベント概要

開催日時： 2026年2月14日（土）10:10～15:30（予定）

開催場所： 博多駅賑わい交流空間（博多口・博多駅前広場）

参加チーム： 計24チーム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37933/table/1073_1_637aa6b2644adaa7f07d300b2ed2d23e.jpg?v=202602101151 ]

当日のスケジュール：

●午前の部（10:10～12:40）

10:10～ 開会式

10:25～ オープニングセレモニー（福岡SUNSチアリーダーズによるパフォーマンス）

10:40～ 準備体操・競技方法説明

11:00～ 競技開始エキシビションマッチ（JR西日本博多駅 VS JR九州博多駅）女性の部 競技・表彰式小学生の部 競技・表彰式一般の部

●午後の部（13:40～15:30）

13:40～ 競技再開一般の部（続き）

3位決定戦敗者トーナメント決勝

決勝戦

一般の部表彰式

15:25～ 閉会式

昨年の様子

見どころ

今大会は、エキシビションマッチから決勝戦まで、さまざまな世代・カテゴリーの熱戦が楽しめます。特に注目は、JR西日本博多駅とJR九州博多駅による対決や、各部門のトーナメント形式の真剣勝負。福岡SUNSチアリーダーズによるオープニングセレモニーも会場を盛り上げます。

博多駅前広場という開放的な空間で、間近で観戦できるのも魅力です。地域の皆様と一緒に、参加チームへ熱い声援をお送りください！

ご来場の皆様へ

観覧は自由です。ぜひお気軽にお立ち寄りくださいスケジュールは試合状況により変更となる場合があります。

博多駅をご利用のお客さまのご通行の妨げにならないようご協力をお願いいたします。

皆様のご来場を心よりお待ちしております！

・参加チームは小学生の部１チーム、女性の部５チーム、一般の部18チームです

・３ブロックによるリーグ戦及びリーグ戦を勝ち抜いたチームによるトーナメント戦で競います

【参加チーム一覧】

JR西日本

JR博多シティ

JR九州 博多駅レディース

ハカタネクスト福岡SUNS

太田旗店

JR九州サンダース

九州丸一食品

福さ屋

JR九州サービスサポート

コカ・コーラボトラーズ

福岡大学女子柔道部（2チーム）

JR九州リテール（3チーム）

二鶴堂

田村女子

JR九州 副駅長チーム

博多阪急

田村子ども会

サニクリーン九州

JR九州 駅長チーム

日立製作所

JR九州 博多駅マッスルチーム