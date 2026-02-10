応援する学校のマークをポン！？アニメ「ハイキュー!!」に登場する20校のグッズ作りが楽しめる木製スタンプ『ハイキュー!! スクールアイコンスタンプコレクション』

株式会社岡田商会

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会（所在地：大阪府大阪市、店長：岡山耕二郎）は自社オンラインショップにて、押すだけでアニメ「ハイキュー!!」に登場する学校のマークをポン！と押して楽しめる『ハイキュー!! スクールアイコンスタンプコレクション』の販売を開始しました。

『ハイキュー!! スクールアイコンスタンプコレクション』は、「ハイキュー!!のキャラクター以外に、スクールアイコンが押せるスタンプはできませんか？」とSNSよりリクエストをいただいたことがきっかけとなって企画した、作品の世界観により深く没入できるスタンプ。

スクールアイコンのデザインはこちらの20種類。烏野高校や青葉城西高校はもちろん、音駒高校、伊達工業高校、白鳥沢学園高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校などアニメに登場した各校のスクールアイコンが勢ぞろいしています。

スタンプ本体は25ミリ角。手になじみやすい木製仕様（MDF素材）で、実用品としての使いやすさとコレクション性を両立しました。スタンプ面は高精細なラバー素材。紙ものはもちろん、別売の多目的インクを使えば布やプラスチック製品にもスタンプ可能です。

無地のノートや封筒、トートバッグ、ブックカバーなど、自分が応援する学校のマークをポン！と押せば、さまざまな学校グッズづくりが楽しめます。

アニメ「ハイキュー!!」ファンにはたまらない『ハイキュー!! スクールアイコンスタンプコレクション』。単品と3個セット、5個セットから選ぶことができます。



ハンコというと事務的でお堅いイメージがありますが、わたしたちはこれからも「好きな人にはわかる」ユニークでたのしい商品企画をつうじて、ハンコに興味を持つ方を増やしてまいります。



＜参考URL＞

ハイキュー!! スクールアイコンスタンプコレクション

https://item.rakuten.co.jp/hankos/haikyu-icon-rubberstamp/ （楽天）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hankos/haikyu-icon-rubberstamp.html （ヤフー）



アニメ「ハイキュー!!」はんこコレクション

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/haikyu/ （楽天）

https://shopping.geocities.jp/hankos/haikyu/ （ヤフー）



＜著作権表示＞

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会