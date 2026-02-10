【マイリトルボックス 2月号】フランス発の皮膚科学に基づいたスキンケアブランド「ビオデルマ」とのスペシャルコラボレーションをお届け！人気アイテム3点を揃えたうるおい満ちる冬のご褒美ボックス

My Little Box Japan 株式会社公式HP：https://www.mylittlebox.jp

My Little Box株式会社のサブスクリプションサービス「My Little Box」（マイリトルボックス）は、定期便会員向けに展開する「ライフスタイルを彩る、ご褒美ボックス」です。パリ生まれの大人気サービスで、日本では2013年に上陸し“日常にきらめきを与える”というコンセプトのもと、会員にボックスをお届けしています。

2026年2月号は、フランスの薬局で長く愛され続けている皮膚科学に基づいたスキンケアブランド「BIODERMA（ビオデルマ）」とコラボレーションしたスペシャルボックスをお届けします。

■2月号のテーマは「Soleil d’hiver（冬の太陽）」

2月のパリは、寒く乾燥した風が吹く季節。そんな時期でも、パリジェンヌたちはお気に入りのコートにスカーフを巻いて、街歩きを楽しみます。今回のボックスは、同じフランス生まれのマイリトルボックスとビオデルマがタッグを組んで、とっておきのスキンケアで「うるおい」をチャージし、冬さえも愛おしく感じられるようなライフスタイルを提案します。

うるおいチャージはBIODERMAにお任せハッピーカラーの大きめポーチ付き

「マイリトルボックス2月号」Soleil d’hiver

販売期間：2026年2月28日まで（予定）＊売り切れ次第販売終了

定期便価格：3,580円（税込）

毎号嬉しい送料無料！

発送開始日：2026年2月10日（予定）

＊数量限定のため、販売期間内であっても数量の上限に達した場合、お申込みの受付は終了いたします。

＊［発送について］定期便会員には2026年2月10日より発送を開始いたします。2月の販売期間中に新規でお申し込みいただいた場合は、お申し込みより10日前後で随時発送いたします。

お届けする内容My Little Box 2月号

パートナーブランド

・BIODERMA サンシビオ ミセラー クレンジングオイル 150mL

・BIODERMA イドラビオ モイスチャライジングローション 250mL

・BIODERMA イドラビオ モイストクリーム 50mL

My Little Box Original.

・ニットスカーフ

■ 2月号 ボックス内容のご紹介

今月は、ビオデルマのベストセラーアイテム3点と、冬のお洒落に欠かせないオリジナル雑貨を詰め込んだ特別なセットです。皮膚科学に基づき、肌本来の力を引き出すビオデルマのプロダクトから、特に保湿を重視した人気アイテムをセレクトしました。

BIODERMAサンシビオ ミセラー クレンジングオイル 150mLサンシビオ ミセラー クレンジングオイル

99.5%スキンケア成分配合で、敏感肌*1にもやさしい低刺激処方。しっかりメイクも毛穴汚れもオフしながら、つっぱり感のない洗い上がりを叶えます。ダブル洗顔不要で、まつエク対応*2なのも嬉しいポイント。

*1 皮膚科学テストで確認済み。すべての方に皮膚刺激が起こらないということではありません。

*2 一般的なグルー（シアノアクリレート系）で評価済み。

イドラビオ モイスチャライジングローション 250mLイドラビオ モイスチャライジングローション

皮膚に存在する水の通り道に着目し、インナードライなどの乾燥肌を保湿する化粧水。独自処方の“アクアジェニウム” が角質層に水分を与え、うるおいを逃さず、肌を満たします。

イドラビオ モイストクリーム 50mLイドラビオ モイストクリーム

保水力を与え、しっとり肌続く高潤クリーム。こっくりとしたテクスチャーでバリア機能をサポートし、ふっくらとしたつや肌へ導く高保湿クリームです。

■My Little Box Original.ニットスカーフ

パリでも日本でもトレンドの、三角シェイプのニットスカーフ。リバーシブル仕様で、巻き方次第で首元を温めるだけでなく、頭に巻いてパリジェンヌ風のスタイリングも楽しめます。

軽くコンパクトであたたかいニットスカーフ結び目を前にするスタイリングで、個性が光る仕上がりに担当コメント・今後の展開について

今回のビオデルマとの初のコラボレーションボックスでは、敏感になりがちな冬の肌を、うるおいで満たすラインナップをご用意しました。新年の慌ただしさが過ぎ去って、肌の調子が気になる2月。そんなパーフェクトなタイミングでボックスをお届けします。また、オリジナル雑貨では、世界中でトレンドとなっている、今冬注目のニットスカーフをセレクト。防寒対策はもちろん、コーディネートのアクセントになるデザインで、冬のマストアイテムとして大活躍すること間違いなしです！

My Little Box 春の特大号

今後の展開について

3月1日に販売開始する、次号の「春の特大号」（7,160円）では、shu uemuraとの特別なコラボレーションボックスをお届けします。shu uemuraの、新製品をいち早くお試しいただける、特大号ならではの豪華ラインナップを乞うご期待ください！（PR 溝口）

My Little Box （マイリトルボックス）とは頑張る自分に贈る、パリ生まれのサブスク

“日常にきらめきを与える”というコンセプトのもと、会員にボックスをお届けする、パリ生まれのサブスク。2013年に日本上陸後、全国総計230万箱以上のサプライズを毎月お届けしています。

ボックスの中には、厳選された人気コスメや、パリでデザインされたトレンド雑貨など、日常を楽しむヒントが満載。主要都市に住む女性を中心に、「自分へのご褒美」や「セルフギフト」として親しまれています。

[公式HP] https://www.mylittlebox.jp/「マイリトルボックス」で検索

[公式Instagram] @my_little_box_japan #マイリトルボックス

[公式グッズショップ My Little Corner] mylittlecorner.jp「マイリトルコーナー」で検索

[パートナーシップ・コラボに関するお問合せ] Mail : partner@mylittlebox.jp