映画『ウィキッド 永遠の約束』のコラボ第2弾！“エメラルドシティ”がテーマのスペシャルボックスを新発売【TOKYOチューリップローズ】

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)のスイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE(TOKYOチューリップローズ)」は、映画『ウィキッド 永遠の約束』とコラボレーション。2026年2月15日(日)から、第2弾として『チューリップローズ ＜WICKED＞』『アソートギフト ＜WICKED＞』を期間限定で発売します。

https://www.tuliprose.jp/special_wicked.html(https://www.tuliprose.jp/special_wicked.html)

バターとチーズの甘い香りに溢れた美味しい花屋「TOKYO TULIP ROSE」。2026年3月6日(金)に日本公開予定の映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーションにより誕生したスペシャルボックスの第2弾がいよいよ登場します。2026年2月15日(日)から発売するのは、エメラルドシティを目指すエルファバとグリンダを描いたスペシャルボックス。春限定“ストロベリーバター”に、大注目のコラボ限定フレーバー“ピスタチオバター”の詰合せです。「TOKYO TULIP ROSE」と映画『ウィキッド 永遠の約束』が贈る、“花”と“魔法”の世界観をお楽しみください。

チューリップローズ ＜WICKED＞

『チューリップローズ ＜WICKED＞』は、グリンダを思わせるピンクが印象的なスペシャル缶。中には、代表作『チューリップローズ』から春限定“ストロベリーバター”と映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボ限定“ピスタチオバター”の2味を詰合せました。互いを想いあう2人の魔女をイメージした、ピンクとグリーンの2味が仲良く寄り添います。

春限定〈ストロベリーバター〉

苺の王様あまおう苺＆バターの生食感ショコラクリームを、フランス産発酵バター香るピンクの花びらラングドシャクッキーの中にとろっとしぼりました。

コラボ限定〈ピスタチオバター〉

芳醇な香りのピスタチオ&バターの生食感ショコラクリームを、フランス産発酵バター香るグリーンの花びらラングドシャクッキーの中にとろっとしぼりました。

【価 格】6個入 1,728円(本体価格1,600円)

【内 容】チューリップローズ ストロベリーバター・ピスタチオバター 各3個

アソートギフト ＜WICKED＞

『アソートギフト ＜WICKED＞』は、エルファバのシンボルカラーであるグリーンが印象的な4つの美味しさ溢れる詰合せ。代表作『チューリップローズ』はもちろん、チーズショコラサンドやピスタチオバターサブレが楽しめます。お菓子を食べ終わった後も、取っておきたくなる可愛さ！ピンクの『チューリップローズ ＜WICKED＞』とグリーンの『アソートギフト ＜WICKED＞』、かけがえのない友情を築いた2人の魔女のように並べて飾っておくのもおすすめです。

左:ストロベリーバター 右:ピスタチオバター

チューリップローズ

フランス産発酵バターの香り溢れるさくさくのラングドシャクッキーに、とろける生食感ショコラクリームをたっぷり二重にしぼりました。『ストロベリーバター』と『ピスタチオバター』、ふたつのチューリップローズの出会いをお楽しみください。

グランチーズショコラサンド

カマンベールチーズとフランス産発酵バターで香ばしく焼きあげたラングドシャクッキー。とろけるチェダーチーズショコラを、生地から溢れだすほど贅沢なグランサイズでサンドしました。

ピスタチオバターサブレ

「TOKYO TULIP ROSE」のブランドロゴをあしらった、花に香ばしく寄り添うサブレ。ローストピスタチオの刻みを練り込んで、芳醇な香りを閉じ込めました。隠し味のゲランドの塩が、ピスタチオの味わいを引き締めます。

【価 格】12袋入 2,484円(本体価格2,300円)

【内 容】チューリップローズ ストロベリーバター・ピスタチオバター 各3個、グランチーズショコラサンド 6枚、ピスタチオバターサブレ 2個

※Universal Studios Licensing LLC（ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC）との商品化契約に基づき、株式会社グレープストーンが企画・制作した商品です。

※表示の価格は参考小売価格です。

■販売店情報

【発売日】2026年2月15日(日)～3月末頃まで

【販売店】TOKYO TULIP ROSE 西武池袋店・大丸東京店・阪急うめだ店・そごう横浜店・羽田空港第2ターミナル店・JR東京駅店(SWEETS GATE TOKYO店内)

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

■通販情報

【受注期間】2026年2月12日(木)10:00～

・公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/ctr-wicke/

・パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000353/

・パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a5c1a5e5a1.html

【受注期間】2026年2月13日(金)10:00～

・パクとモグ -HANEDA Shopping店-

https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-tr-wicked/

※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付を終了させていただきます。予めご了承ください。

TOKYO TULIP ROSEについて

〈シェフパティシエ〉

金井理仁(カナイ・マサヒト)

シェフパティシエである金井のテーマは“みんなに愛され笑顔にする花のようなお菓子を作る”こと。おいしさと美しさを追い求めたスイーツをお楽しみください。

〈PROFILE〉

1986年生まれ。大学在学中から製菓学校でお菓子作りを学び、卒業後はハイアットリージェンシー東京にてパティシエとしての技術を磨く。 2013年渡仏しさらに修行を重ね、シェフパティシエをつとめる。帰国後 、2019年に《TOKYO TULIP ROSE》を手がける。

・公式ホームページ

https://www.tuliprose.jp/

・公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyotuliprose/

バターとチーズの甘い香りに溢れた美味しい花屋へようこそ。香ばしいチューリップの花びらの中にとろけるローズが咲いた世界でここだけの花を贈ります。みんなを笑顔にする花のようなスイーツは、自分へのとっておきのご褒美に、贈り物にぴったりの一品。プレミアムな東京みやげとしても注目です。



STORY

選ぶときから楽しくて、渡したときの笑顔もうれしい。ただそこにあるだけで、いつもの部屋が華やかに。そんな、花のようなスイーツがあれば日常はもっとおいしくなるはず。

Everyday becomes more delicious. TULIP ROSE は、花の喜びとおいしい幸せを届けます。