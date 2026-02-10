第24回「ことのは大賞」の入賞作品等を決定しました！
島根県では、誰もが子どもに関心をもち、子どもや子育てを大切にし、それを行動に移すような気運醸成を図るため、子どもや子育て、家族に関するうれしさ、感動などをひとことで表した「ことのは（言葉）」を平成14年度から募集しています。
今年度は、全国から3,872点の応募があり、下記のとおり入賞作品等を決定しました。
１ 入賞作品
■一般の部
○島根県知事賞
「大丈夫。子どもは泣くのが仕事なんだから…」とバスで一緒にあやしてくれたおばあちゃん
【吉川 ひかる さん （秋田県）】
○青少年育成島根県民会議会長賞
わたしが不登校になった時、
真面目すぎるとみんなが言った。母だけが怒ってくれた。
真面目の何がいけないの、と。
【立松 あや子 さん （愛知県）】
■こっころの部
○島根県知事賞
「今日学校でねー…」と話すとお母さん、見てたスマホをすぐ閉じて聞いてくれる。
【匿名希望 （島根県、高校生）】
○青少年育成島根県民会議会長賞
「あんたは毎日幸せそうだね～」と猫につぶやく私の日課
【竹下 海琴 さん （島根県、高校生）】
■団体賞
・出雲市立塩冶幼稚園
・島根県立邇摩高等学校
■審査委員特別賞
・放課後等デイサービス おりーぶる
※その他の入賞作品は島根県のホームページ(https://www.pref.shimane.lg.jp/education/syoushika/syoushika/parntenv/kotonoha/)でお知らせしています。
なお、入賞作品等の表彰式を下記のとおり行います。
○日時
令和８年２月１４日（土）１５：００～１６：００
○場所
サンラポーむらくも 祥雲の間（島根県松江市殿町３６９）
○出席予定受賞者
知事賞、団体賞、審査委員特別賞受賞者のみなさま
○その他
イラストレーターの坂東里奈子さんが作成した知事賞・会長賞の挿絵を披露します。