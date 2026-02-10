島根県

　島根県では、誰もが子どもに関心をもち、子どもや子育てを大切にし、それを行動に移すような気運醸成を図るため、子どもや子育て、家族に関するうれしさ、感動などをひとことで表した「ことのは（言葉）」を平成14年度から募集しています。


　今年度は、全国から3,872点の応募があり、下記のとおり入賞作品等を決定しました。



１　入賞作品


■一般の部


○島根県知事賞


「大丈夫。子どもは泣くのが仕事なんだから…」とバスで一緒にあやしてくれたおばあちゃん


【吉川 ひかる さん （秋田県）】



○青少年育成島根県民会議会長賞


わたしが不登校になった時、


真面目すぎるとみんなが言った。母だけが怒ってくれた。


真面目の何がいけないの、と。


【立松 あや子 さん （愛知県）】



■こっころの部


○島根県知事賞


「今日学校でねー…」と話すとお母さん、見てたスマホをすぐ閉じて聞いてくれる。


【匿名希望 （島根県、高校生）】



○青少年育成島根県民会議会長賞


「あんたは毎日幸せそうだね～」と猫につぶやく私の日課


【竹下　海琴 さん （島根県、高校生）】



■団体賞


・出雲市立塩冶幼稚園


・島根県立邇摩高等学校



■審査委員特別賞


・放課後等デイサービス　おりーぶる



※その他の入賞作品は島根県のホームページ(https://www.pref.shimane.lg.jp/education/syoushika/syoushika/parntenv/kotonoha/)でお知らせしています。



なお、入賞作品等の表彰式を下記のとおり行います。


○日時　　


令和８年２月１４日（土）１５：００～１６：００


○場所　　


サンラポーむらくも　祥雲の間（島根県松江市殿町３６９）


○出席予定受賞者　


知事賞、団体賞、審査委員特別賞受賞者のみなさま


○その他


イラストレーターの坂東里奈子さんが作成した知事賞・会長賞の挿絵を披露します。