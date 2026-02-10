ミツモア、大和ハウスウッドリフォーム株式会社へ「プロワン」の提供を発表

株式会社ミツモア

株式会社ミツモア（本社：東京都中央区、代表取締役：石川彩子）は、現場業務向けオールインワン業務支援ソフトウェア「プロワン」を、大和ハウスウッドリフォーム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：女鹿口裕継）へ提供開始したことをお知らせします。

大和ハウスウッドリフォームについて

大和ハウスウッドリフォームは、1969年の創業以来、リフォーム工事、新築工事、新築ユーザー向けリフォーム（アフターサービス領域を含む）など、住まいに関する幅広いサービスを提供しています。2024年4月に大和ハウスグループへ加わり、事業基盤の強化とさらなる成長を目指しています。

サマリー

「プロワン」とは

「プロワン」導入で、事務作業30%減、売上20%向上を実現

ミツモアが開発・提供する「プロワン」は、国内初の短期工事やリフォーム・設備工事・保守メンテナンスなど現場仕事の業務支援に特化したオールインワンのソフトウェアです。顧客管理・営業支援・差配・分析レポート・収支管理等、現場からバックオフィスまでさまざまな業務を自動化し、一元管理することが可能です。現場で働く従業員は、作業後、オフィスに戻ることなくその場でタブレットにて見積もりや請求書、完了報告などの書類を作ることができるため、顧客対応のスピードアップや業務効率化を図ることが可能となります。結果として従業員の残業時間の大幅削減や顧客満足度向上が叶うなど、「プロワン」は、現場事業者の事務作業30%減、売上20%増を実現するサービスです（※当社調べ）。

導入背景

システム分断が生んだ“負の連鎖”

大和ハウスウッドリフォームでは、グループ移行に伴う基幹システム変更をきっかけに、従来利用していたSFAとのデータ連携が難しくなり、以下の課題が顕在化していました。

【主な課題】

- 基幹システム⇄SFA間のデータ反映が手作業となり、運用負荷が増大- 複数システムへの同一情報入力が常態化し、二重入力と入力ミスのリスクが拡大- 契約状況や売上見込み等の把握がリアルタイムで行いづらく、判断のスピードに影響

これらを解消し、業務効率化と顧客サービス向上を同時に推進するため、「プロワン」の導入を決定しました。

導入の決め手

“自社業務に合わせられる”標準機能と、導入後の成果設計

検討の過程では複数のシステムを比較する中で、特に以下の点が評価されました。

１. 現場が受け入れやすい操作性

- 既存SFAに近いUIで、営業担当者が立ち上がりやすい- スマートフォンからの操作も想定し、外出先でも使いやすい

２. 標準機能で業務フローに寄せられる柔軟性

- “システムに業務を合わせる”のではなく、業務フローに合わせて設計しやすい- 入力項目の追加やワークフローの調整などを、過度な個別開発に依存せず進められる- 結果として、移行スピードを落とさずに継続的な最適化が可能

３. 導入後の効果に焦点を当てた伴走姿勢

導入で目指す姿

- 導入そのものをゴールにせず、現状の作業量を把握した上で改善インパクトを具体化- 導入後にどの程度効率が改善されるか、成果の見立てを持って推進できる工数削減にとどめず、“お客様と向き合う時間”を増やす

最大の期待は大幅な工数削減です。営業側も経理側も含めて、作業工数を30％削減することを目標にしています。ただ、単純な工数削減だけが目的ではなく、削減した時間を“お客様と向き合う時間”に充て、提案やフォローを厚くすることでサービス品質の向上につなげたいと考えています。プロワンで顧客・案件・入金状況・工事進捗などの情報を一元管理し、二重入力や確認作業の負担を減らしながら、見込みや実績をタイムリーに把握できる状態をつくっていきます。将来的には発注業務まで一元管理できる体制も見据え、アフター対応の迅速化や購買データの分析を通じて、より戦略的な販売施策にも取り組んでいきます。

大和ハウスウッドリフォーム株式会社 事業戦略本部 柳田様

現場業界特化の業務改善ソフトウェア「プロワン」について

「プロワン」は、短期工事・設備工事・リフォーム工事・保守メンテナンスなど、現場事業者の実務に特化したオールインワン業務支援ソフトウェアです。顧客管理、営業支援、見積作成、日報、工事書類、収支管理、差配、レポートなど、現場～バックオフィスまでの業務を一元化し、生産性向上と売上向上を実現します。

「プロワン」サービスサイト：https://pro-one-cloud.com/

株式会社ミツモアについて

生活インフラ産業の生産性向上を通じて、ミッションである「日本のGDPを増やし 明日がもっといい日になる と思える社会に」の達成を目指すスタートアップ企業。全国10万超の事業者ネットワークを基盤に、生活インフラ産業を支え事業者エコシステムの構造的な変革と持続的な発展を実現します。2017年2月創業以来、オンラインで見積もり比較から受発注までワンストップで完結するサービス「ミツモア」や、現場業界特化のオールインワンSaasサービス「プロワン」、法人の調達・発注業務を支援する「ハッチュー」の開発・提供をしています。2023年には、経済産業省主催の「日本スタートアップ大賞2023」にて経済産業大臣賞（ダイバーシティ賞）を受賞。週刊東洋経済が主催する「すごいベンチャー100」2023年版に選出。日本経済新聞主催「NIKKEIネクストユニコーン」2025年版に選出。さらに、代表の石川彩子は、Forbes JAPAN主催「日本の起業家ランキング」Top20に2024年度・2026年度と複数回にわたり選出されました。



ミツモア会社概要：https://meetsmore.com/company