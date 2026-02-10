ブランド什器・商空間の製作パートナーを探す企業へ。金属加工のハーベストがJAPAN SHOP 2026に出展
株式会社ハーベスト（広島県広島市、代表取締役：岩田 学）は、2026年3月3日（火）～6日（金）に東京ビッグサイトで開催される「JAPAN SHOP 2026」に出展します。
当社は 特注金属加工・空間造形の専門メーカーとして、3D設計・板金加工・塗装・研磨までを一貫対応できる体制を持ち、ブランド什器や大型空間造形など多様な案件を手がけてきました。本展示では、金属の高い表現力と提案力を活かし、“既製品では実現できない価値”を創り上げる当社の製造力を公開します。目的は、企業ブランド向上と認知拡大、そして新規顧客との新たな接点創出です。
1989年の創業以来、ステンレス・スチールを中心とした特注金属加工を強みとして、ブランド什器、商業空間の造形、店舗設備など多岐にわたる製作に携わってきました。
特に近年、
「ブランド空間にふさわしい金属什器をつくりたい」
「既製品では表現できない形状や質感を再現したい」
「木工では難しく金属で何とか表現したい」
「図面～製作～仕上げまで一括依頼したい」
といった相談が増加しています。
当社では 3D設計と現場職人の高い加工技術を融合し、“困難なデザインを形にする”技術力を蓄積しており、大型案件を含む多数の空間プロジェクトを実現してきました。
今回のJAPAN SHOP出展は、より多くの企業に当社の製造力を知っていただくためのブランド強化・認知拡大の取り組みです。
展示会名： JAPAN SHOP 2026
会期： 2026年3月3日（火）～6日（金）
会場： 東京ビッグサイト
小間番号：西2ホール JS1827
主な展示内容： ブランド什器の特注製作事例
商業空間の造形・金属表現サンプル
3D設計 → 板金加工 → 塗装 → 研磨 の一貫対応フロー紹介
過去事例の一部紹介
ご要望に応じた提案型の金属表現ソリューション
会社概要 会社名： 株式会社ハーベスト
代表取締役： 岩田 学
設立： 平成元年5月
資本金： 18,500千円
社員数： 59名（令和8年1月現在）
所在地（第一・三工場）
〒731-3362
広島県広島市安佐北区安佐町久地唐音2895-11
認定・許可
・広島県知事 許可（般-24）第27281号（鋼構造物・板金工事業）
・ISO9001:2015 / ISO14001:2015 認証取得
事業内容：特注金属加工（ステンレス・鉄）／ブランド什器製作／商業空間造形／店舗設備／板金・溶接・塗装・研磨
公式サイト：https://www.harvest-1989.co.jp/
お問い合わせ
株式会社ハーベスト
担当：前時 伸勝
TEL：082-837-2702
Email：sales@harvest-1989.co.jp