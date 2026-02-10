バレンタイン直前！愛犬に贈りたいギフトランキング発表！│愛犬ブリーダー

株式会社ピクシー

株式会社ピクシー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小倉 鉄平）が運営するブリーダーサイト『愛犬ブリーダー（https://aikenonline.jp）(https://aikenonline.jp)』では、飼い主200人を対象に愛犬へのバレンタインプレゼントに関する独自アンケート調査を実施。その結果、人気ギフトの傾向や、飼い主が最も重視するポイントが明らかになりました。

『愛犬ブリーダー』のアンケート結果発表！

『愛犬ブリーダー』は、優良ブリーダーから子犬をお迎えできるマッチングサイトとして、飼い主さまに向けたお役立ち情報の発信にも力を入れています。今回のアンケート調査は、愛犬へのプレゼント事情を明らかにし、愛犬とのバレンタインシーズンをより楽しく、充実して過ごせるようサポートすることを目的として実施しました。

◆バレンタインなどの記念日に愛犬に贈りたいものは？

記念日に愛犬に贈りたいプレゼントの第1位は「おやつ」で、全体の約50％の方が選びました。第2位は「おもちゃ」となり、3位以下を大きく引き離す結果に。多くの飼い主さまが、愛犬の「分かりやすい反応」や、「ダイレクトな喜び」を重視しているといえるでしょう。

一方で、「お手入れやケア用品」、「首輪・リード」などは投票数が少なく、生活必需品は日常的に購入するものであり、記念日の特別なプレゼントとしては選ばれにくいことがうかがえます。

また、飼い主さまより、これまでの具体的なプレゼントについてのエピソードも寄せられました。以下にその一部をご紹介します。

「以前、誕生日にふわふわの新しいベッドをプレゼントしたところ、渡した瞬間に飛び乗って丸くなって寝てくれました。気に入ってくれたようで、今でもそのベッドが一番のお気に入りです。／40代女性・福岡県」

「今まで買ったことのなかった高級な缶詰をプレゼントしたら、見たこともないぐらいの勢いで食べてびっくりしました。喜んでいましたが、普段のご飯はあまりおいしくなかったのかなと複雑な気持ちに。（笑）／30代男性・新潟県」



「ヨークシャーテリアに髪飾りのリボンを買ったことがあります。しかし、本人(本犬？)は気に入らなかったようで、毛をくくっても、すぐに前足ではずそうとしていました。おやつの方がよかったようです。／40代女性・大阪府」

◆記念日に贈りたいプレゼントの男女別の割合

前章の結果を踏まえ、愛犬に贈りたいプレゼントを男女別（男性46％、女性53％、その他1％）で比較しました。その結果、基準の割合を上回って目立ったのは「洋服や衣類」と「ベッドなどの寝具」で、女性の割合が特に高いことがわかりました。

本アンケートからは、愛犬の喜びだけでなく「住環境を整えること」への意識が女性は高い傾向があるという結果になりました。

◆愛犬へのプレゼント選びで重視するポイントは？

次に、プレゼント選びのポイントについて聞くと、第1位は「愛犬が喜ぶかどうか」で、最初のアンケート結果を裏付ける結果となりました。

第2位は「安全性の高い丈夫なものか」、第3位は「健康に良い原材料・素材か」と、5票差で続きました。これは、愛犬の安全や健康を第一に考える、飼い主さまの強い想いがあらわれた結果といえます。

一方で、「見た目や写真映え」や「ネットでの評判」を重視する方は少なく、「愛犬の反応や安全性」を優先する傾向が明らかになりました。

◆重視するポイントの年代別の割合

さらに、プレゼント選びのポイントを年代別に比較した結果、基準の割合を上回った傾向として、20代では「ブランドや信頼性」を重視する方が多いことがわかりました。

30代では「季節感やイベント感」が重視され、記念日を楽しむ意欲が高いことが推測できます。40代では「安全性」を重視する傾向があり、健康管理への意識の高さがうかがえました。



【アンケート調査概要】

調査方法：クラウドワークスによるアンケート回答

回答者数：200名

回答方法：複数回答可

集計期間：2026年1月7日

今回のアンケートで、飼い主さまは「愛犬の喜び」と「安全性・健康」を重視し、年代や性別によって細かなニーズの差があることが判明しました。

『愛犬ブリーダー』公式サイトでは、犬の気持ちや習性を解説するコラムなども幅広く発信しています。

『愛犬ブリーダー』公式サイト：https://aikenonline.jp/

『愛犬ブリーダー』は、気になる子犬を検索して直接ブリーダーに問い合わせできる、直販型の子犬検索サイトです。2023年のサービス開始以来、登録ブリーダー1,200名、掲載子犬6,000頭以上と実績を伸ばしています。飼い主さまへ直接お引き渡しするため、子犬にとっても移動や環境変化のストレスが少なく、安心して迎えられるのが特長です。



また、ブリーダーのSNSと連動しているので、日常の様子や人柄が分かり、信頼できると多くの方から好評です。サイト内のメッセージ機能や、電話・メール・SNSなどで、やり取りや見学予約などをスムーズに進められます。



「どんな環境で育った子なのか知りたい」

「信頼できるブリーダーから子犬を迎えたい」

そんな願いを叶えるのが『愛犬ブリーダー』です。

あなたにぴったりの子犬とのご縁を見つけてみませんか？



