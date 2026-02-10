Pheasant NetworkがMegaETHとの統合を発表

MegaETHのローンチパートナーとして統合を実現

Public Goods Labs Ltd.

PG Labsが開発にコミットするPheasant Networkが、”The First Real-Time Blockchain”を標榜する次世代Layer 2のMegaETHとの統合を発表しました。

MegaETHは、イーサリアムエコシステムの中でも特に大型ローンチが期待されてきたLayer 2であり、リアルタイム性と高い処理性能を前提に設計された新しいアーキテクチャを特徴としています。Pheasant Networkは、このMegaETHのローンチパートナーとして初期から開発を進めてきました。

PG Labsは、Pheasant Networkの開発にコミットする会社として、本統合における技術検討や実装、運用設計に継続的に関与してきました。今回の発表は、単なるネットワーク追加ではなく、イーサリアムのさらなる普及を見据えた重要なマイルストーンと位置づけています。

■MegaETHについて

公式発表はこちら :https://home.pheasant.network/library/megaeth

MegaETHは、イーサリアムをリアルタイムに近い体験へと進化させることを目標に設計された新しいLayer 2です。従来のLayer 2がスケーラビリティとコスト削減を主な目的として設計されているのに対して、MegaETHは高い処理速度と応答性を前提として設計されています。

高性能なシステムアーキテクチャに深い知見を持つチームによって開発されたMegaETHは、ユーザーによる操作がほぼリアルタイムに感じられ、レイテンシによる制約を受けずに分散型アプリケーションを支えることができる環境を目指しています。

具体的には、以下のような設計思想を組み込んでいます。

- リアルタイムなトランザクション：トランザクションは極めて低いレイテンシで実行され、即座にオンチェーンへと反映されます- 並列実行のアーキテクチャ：処理を複数のスレッドに分散させて実行することにより、従来のロールアップと比べて大幅なスループット向上を実現します- スケールを前提とした高性能設計：現状の多くのLayer 2ではスムーズに動作しないような、高頻度かつ大量の処理を必要とするアプリケーションのサポートを想定しています- 完全なEVM互換性：既存のスマートコントラクトを変更することなく移行できるため、初日からMegaETHエコシステムの成長を促すことができます

これらの設計により、金融領域はもちろんゲームやAIエージェントによる自動実行など、これまでイーサリアム上では難しかったユースケースを現実的なものにすることが目標です。

■Pheasant Networkについて

Pheasant Networkは、AIによってIntentを強化した「AIntent」を実現するインターオペラビリティプロジェクトです。イーサリアムおよび30以上のLayer 2に対応し、これまでに300億円以上のクロスチェーン取引を処理しています。

独自開発した「Optimistic Interoperability」の仕組みにより、インターオペラビリティプロトコルの中で理論上 ”最速” “最安” を実現しました。

■Pheasant NetworkとMegaETHの統合がもたらすもの

Pheasant Networkの詳細 :https://home.pheasant.network/

Pheasant Networkは、Intentを中心としたクロスチェーン実行レイヤーとして設計されています。今回の統合により、ユーザーはPheasant Networkを通して”最速” ”最安”でアセットをMegaETHへ転送できるようになります。

今回の統合によりMegaETHとのシームレスな接続が可能になるネットワークは、EthereumやBase、Linea、Unichainなど10以上におよびます。

リアルタイム性を重視するMegaETHと、実行レイヤーの信頼性や最適化を担うPheasant Networkのコラボレーションは、リアルタイム実行や自動化を前提とした次世代ユースケースに適した構成だと言えるでしょう。

なお、今回の統合についてPG LabsのCEOである田上と、MegaETHのGTM LeadであるBread氏の対談が、あたらしい経済にて公開されています。

■今後の展開

対談記事はこちら :https://www.neweconomy.jp/features/ethl2/545524

今回の統合を記念して、Pheasantクエストプラットフォーム上でMegaETH関連のキャンペーンが実施されることも発表されています。ユーザーは、Pheasant Networkを利用してMegaETHと他のネットワークを行き来することにより、Pheasant Pointsを獲得できます。

PG Labsとしても、Pheasant Networkへの開発コミットを通してイーサリアムエコシステムをさらに滑らかにできるよう、新たなネットワークとプロジェクトが自然につながる環境づくりを継続して支援していきます。

