β版稼働中！学習×ポイ活×ゲーミフィケーションアプリ「StudyStart（スタディスタート）」 - 現在資金調達を実施中！

株式会社TISHIKI[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CVtiEImaR6U ]テレビ番組での紹介を契機に成長、現在資金調達を実施中。

株式会社TiSHiKi（本社：東京、代表取締役：田中 遥）は、「学習」と「ポイ活」と「ゲーミフィケーション」を融合した学習支援ゲームアプリ「Study Start（スタディスタート）」において、累計ダウンロード数が約10,000件を突破したことをお知らせいたします。



あわせて、週間アクティブ率30%、平均プレイ時間15分／日と、学習アプリとして高い利用継続率を維持しております。

現在当社では、さらなるプロダクト成長を目的として、エンジェル投資家・VC・事業会社を対象に資金調達を実施中です。

アプリアイコン素材「スタディくん」

iOS版：アプリDLリンク(https://apps.apple.com/jp/app/study-start-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B9%E3%82%8B%E3%83%9D%E3%82%A4%E6%B4%BB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6747953435)

Android版：アプリDLリンク(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.stasta.study&hl=ja)

テレビ番組や雑誌での紹介をきっかけにユーザー数が拡大

StudyStartは、「学習は続かない」という課題に対し、ゲーム性・報酬設計・短時間集中型UIを組み合わせることで、日常的に“触れたくなる学習体験”を提供するアプリです。

その独自性が評価され、各メディアで紹介されたことを契機に、ユーザー数・認知ともに拡大。現在もSNSや口コミを通じて、広告依存度の低い形で成長を続けております。

数値で見る「StudyStart」のトラクション

【ダウンロード実績】

・累計ダウンロード数：約 10,000 DL

【利用状況】

・週間アクティブ率（WAU/Install）：30%

・平均プレイ時間：15分／日

【ユーザー年齢層（構成比）】

・10歳未満：7.5%

・10代：23.4%

・20代：13.4%

・30代：19.9%

・40代：24.9%

・50代：10.4%

10代以下の学習層から、30～40代の自己研鑽・資格学習層まで、特定世代に偏らない幅広い年齢層に利用されている点が特徴です。今後、ターゲティング設定したWEB広告およびSNS広告を軸に、更なるユーザ獲得を実施する予定となっております。

なぜ高いアクティブ率を維持できているのか

StudyStartでは、以下の設計思想を採用しています。

・1回1分で完結する学習設計

・「正解する→進む→報酬が得られる」即時フィードバック

・ゲーム感覚での反復学習による定着率向上

・年齢や目的を問わず直感的に使えるUI/UX

これにより、「学習＝努力」ではなく「学習＝日常行動の一部」として利用される状態を実現。

今後の展開と資金調達について

当社は今後、以下を重点テーマとしてプロダクト開発を進めていきます。

・対応学習ジャンル／試験領域の拡充

・学習データを活用したパーソナライズ機能の強化

・継続率、学習定着率をさらに高めるゲーミフィケーション設計

・広告、課金を含む持続可能な収益モデルの確立

これらを加速させるため、現在シード～プレシリーズAフェーズを想定した資金調達を実施中です。

EdTech領域、学習支援、コンシューマーアプリ、ゲーミフィケーション分野に関心をお持ちの投資家・事業会社の皆さまと、積極的に対話を進めてまいります。ぜひ理念やビジョンに共感いただける方がいらっしゃいましたら、お話しさせていただきたく存じます。

会社概要

会社名：TiSHiKi Inc.

代表者：代表取締役 田中 遥

事業内容：学習支援アプリ「StudyStart」の企画・開発・運営

コーポレートサイト：https://tishiki.tech/

本件に関するお問い合わせ（投資・事業連携）

お問い合わせフォーム：https://tishiki.tech/inquiry/

メールアドレス：h.tanaka@tishiki.tech