β版稼働中！学習×ポイ活×ゲーミフィケーションアプリ「StudyStart（スタディスタート）」 - 現在資金調達を実施中！
テレビ番組での紹介を契機に成長、現在資金調達を実施中。
株式会社TiSHiKi（本社：東京、代表取締役：田中 遥）は、「学習」と「ポイ活」と「ゲーミフィケーション」を融合した学習支援ゲームアプリ「Study Start（スタディスタート）」において、累計ダウンロード数が約10,000件を突破したことをお知らせいたします。
あわせて、週間アクティブ率30%、平均プレイ時間15分／日と、学習アプリとして高い利用継続率を維持しております。
現在当社では、さらなるプロダクト成長を目的として、エンジェル投資家・VC・事業会社を対象に資金調達を実施中です。
アプリアイコン素材「スタディくん」
iOS版：アプリDLリンク(https://apps.apple.com/jp/app/study-start-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B9%E3%82%8B%E3%83%9D%E3%82%A4%E6%B4%BB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6747953435)
Android版：アプリDLリンク(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.stasta.study&hl=ja)
テレビ番組や雑誌での紹介をきっかけにユーザー数が拡大
StudyStartは、「学習は続かない」という課題に対し、ゲーム性・報酬設計・短時間集中型UIを組み合わせることで、日常的に“触れたくなる学習体験”を提供するアプリです。
その独自性が評価され、各メディアで紹介されたことを契機に、ユーザー数・認知ともに拡大。現在もSNSや口コミを通じて、広告依存度の低い形で成長を続けております。
数値で見る「StudyStart」のトラクション
【ダウンロード実績】
・累計ダウンロード数：約 10,000 DL
【利用状況】
・週間アクティブ率（WAU/Install）：30%
・平均プレイ時間：15分／日
【ユーザー年齢層（構成比）】
・10歳未満：7.5%
・10代：23.4%
・20代：13.4%
・30代：19.9%
・40代：24.9%
・50代：10.4%
10代以下の学習層から、30～40代の自己研鑽・資格学習層まで、特定世代に偏らない幅広い年齢層に利用されている点が特徴です。今後、ターゲティング設定したWEB広告およびSNS広告を軸に、更なるユーザ獲得を実施する予定となっております。
卑弥呼
伊達政宗
なぜ高いアクティブ率を維持できているのか
StudyStartでは、以下の設計思想を採用しています。
・1回1分で完結する学習設計
・「正解する→進む→報酬が得られる」即時フィードバック
・ゲーム感覚での反復学習による定着率向上
・年齢や目的を問わず直感的に使えるUI/UX
これにより、「学習＝努力」ではなく「学習＝日常行動の一部」として利用される状態を実現。
織田信長
紫式部
今後の展開と資金調達について
当社は今後、以下を重点テーマとしてプロダクト開発を進めていきます。
・対応学習ジャンル／試験領域の拡充
・学習データを活用したパーソナライズ機能の強化
・継続率、学習定着率をさらに高めるゲーミフィケーション設計
・広告、課金を含む持続可能な収益モデルの確立
これらを加速させるため、現在シード～プレシリーズAフェーズを想定した資金調達を実施中です。
EdTech領域、学習支援、コンシューマーアプリ、ゲーミフィケーション分野に関心をお持ちの投資家・事業会社の皆さまと、積極的に対話を進めてまいります。ぜひ理念やビジョンに共感いただける方がいらっしゃいましたら、お話しさせていただきたく存じます。
会社概要
会社名：TiSHiKi Inc.
代表者：代表取締役 田中 遥
事業内容：学習支援アプリ「StudyStart」の企画・開発・運営
コーポレートサイト：https://tishiki.tech/
本件に関するお問い合わせ（投資・事業連携）
お問い合わせフォーム：https://tishiki.tech/inquiry/
メールアドレス：h.tanaka@tishiki.tech