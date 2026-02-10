徳島県東みよし町教育委員会と「SDGs教育の推進に向けた協定」を締結

ウォータースタンド株式会社

浄水型ウォーターサーバーのレンタル事業を行うウォータースタンド株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：本多 均、以下当社）は、2026年1月21日（水）に徳島県東みよし町教育委員会（教育長: 天竹 勉）と「SDGs教育の推進に向けた協定」を締結したことをお知らせいたします。

（右より）東みよし町教育委員会 教育長 天竹 勉様、ウォータースタンド株式会社取締役関西第2支社長 丸山 清治

■協定の概要

本協定は、東みよし町教育委員会とウォータースタンド株式会社が連携し、SDGs教育の更なる推進と児童生徒の健康維持・増進を図ることを目的として締結されたものです。

教育現場において、ペットボトル等の使い捨てプラスチック使用抑制を通じた環境配慮行動を促すとともに、地球温暖化や環境問題について学ぶ機会を創出します。具体的には、環境教育・環境学習の充実、SDGsの実現に向けた取組の推進、マイボトル等の普及促進を柱に、双方が協力して取組を進めます。

教育委員会は学校現場との連携を担い、当社はその趣旨に沿った知見や取組を通じて支援を行います。次世代を担う子どもたちの環境意識と健康意識の醸成を図り、持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

■東みよし町教育委員会 教育長 天竹 勉様コメント

このたび、東みよし町教育委員会は「SDGs 教育の推進に向けた協定」をウォータースタンド株式会社と締結しました。町内の全小中学校に給水スタンドを設置することで、児童生徒は水筒やマイボトルを使用して、安全でおいしい水を手軽に補給できるようになりました。ペットボトルやプラスチックゴミの削減に繋がり、環境保護の観点からも大変意義深い取り組みです。SDGs（持続可能な開発目標）の教育実践の一環として、児童生徒が環境意識を高めるための良い機会となることを願っています。

また、児童生徒の健康を守るための熱中症対策にも貢献し、夏の暑さ対策として重要な役割を果たすことを期待しています。

この協定を通じ、地域全体でより健康的で持続可能な未来を作り上げるための一歩を踏み出すことができ大変嬉しく思います。

■ウォータースタンドについて

浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」は、ボトル不要でいつでもおいしい飲料水が使える利便性の高さと、運搬や使い捨て容器を必要としないエコな給水システムが支持され、子育て世帯を中心とした個人宅や、SDGs達成に取組む法人、大学などに支持されています。

・当社の使い捨てプラスチックボトル削減に向けた取組

当社は使い捨てプラスチックボトル30億本の削減をミッションに掲げ、東みよし町教育委員会を含め全国の地方公共団体・教育委員会と「ボトルフリープロジェクト」を推進しています。当社の「ボトルフリープロジェクト」は、誰もがアクセスできる水道水を活用し環境負荷が少ない給水スタンドを整備し、マイボトル活用を推進するものです。

本活動を通じて、使い捨てプラスチック削減・CO2排出抑制による地球温暖化の緩和と、水分補給による熱中症などの被害・健康増進による気候変動への適応の両立を実現します。この取組への協力を様々な組織・団体等に呼びかけながら、同様の取組を日本全国に拡大していきます。

当社の取組の事例掲載・受賞・補助事業への採択一覧

・公益財団法人さいたま市産業創造財団 デジタル技術活用新ビジネス・新サービス開発補助金

・かわさきSDGs大賞2023 特別賞「川崎市地球温暖化防止活動推進センター賞」

・令和４年度彩の国埼玉環境大賞「優秀賞」

・脱炭素チャレンジカップ2022 「オルタナ最優秀ストーリー賞」

・令和3年度「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」受賞

・2021年度日本子育て支援大賞

・農林水産省・消費者庁・環境省連携 サステナアワード2020 伝えたい日本の"サステナブル"

サステナアワードルーキー賞

・経済産業省関東経済産業局 中小企業のSDGs取組事例

・国立環境研究所気候変動適応センター 気候変動適応情報プラットフォーム

■自治体との協定締結実績一覧

【ウォータースタンド株式会社 概要】

代表取締役社長：本多 均（ほんだ ひとし）

本社：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-463（全国69拠点 2026年1月末）

設立：1969年3月 資本金：5,000万円

事業内容：浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」・空気清浄機レンタル

コーポレートサイト https://waterstand.co.jp/

サービスサイト https://waterstand.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d45090-226-145b5ada54f24a2f72001e7bf194f8d3.pdf