執行役員に豊田 モハマドアリ英司が就任

概要

受発注バスターズ株式会社

受注業務特化のAIエージェントを運営する受発注バスターズ株式会社（本社：東京都中央区八丁堀3丁目5-4NOVEL WORK 京橋 3F、代表取締役：川人 寛徳）（以下、受発注バスターズ）は、当社でカスタマーサクセス部署の部長を務めてきた豊田 モハマドアリ英司（以下、豊田）が、2026年1月1日付けで執行役員に就任したことをお知らせします。

選任の背景

豊田は2022年4月に新卒三期生、七人目の社員として受発注バスターズ（旧：株式会社batton）に入社して以降、カスタマーサクセス組織の立ち上げとチームメンバー10名以上への拡大、新規事業立ち上げ、経営指標の策定などを経験し、事業の旗振り役、マネージャーとして組織を牽引してまいりました。

今回、受発注バスターズ事業並びにカスタマーサクセス領域におけるプロフェッショナルである豊田を執行役員に選任することで、既存事業の拡大や新たな事業の創出をし、当社のミッションである「社会の課題を、一掃する。」の実現を目指します。

新執行役員の役割

豊田は、ビジネス本部を管掌し、以下を中心に推進します。

- 事業戦略の立案と実行の加速- 顧客価値を高めるプロダクト・オペレーションの改善- 組織づくりと人材育成（採用、オンボーディング、育成体系の整備）

新執行役員・豊田 モハマドアリ英司のコメント

この度、執行役員として新たな責任を担うこととなりました。受発注バスターズには創業二期目の内定者インターン時代から関わり、新卒三期生として入社しました。受発注バスターズ事業の立ち上げとカスタマーサクセス部署の組織拡大など多くの挑戦と変化を経験してきました。今後も「社会の課題を、一掃する。」というミッションの実現に向けて、新卒からこの会社に携わってきた執行役員だからこそ作ることができる価値にこだわりたいと考えております。企業・求職者・株主の皆様にとって新たな価値提供をできるよう、誠実に挑戦し続けてまいります。

会社概要

- 会社名：受発注バスターズ株式会社- 所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目5-4NOVEL WORK 京橋 3F- 代表者：川人 寛徳- 事業内容：人工知能搭載システムの開発、販売- URL：https://batton.co.jp/