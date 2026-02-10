アンドエルワーク、『税界タイムス 第109号』へ「会計事務所経営の武器になる福利厚生」として掲載

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋 智史、以下「アンドエル」）は、『税界タイムス 第109号』にて、アンドエル株式会社の法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」に関する記事が掲載されたことをお知らせいたします。

掲載内容について

2026年2月1日号の『税界タイムス 第109号』2面にて、「会計事務所に健康支援サービス 福利厚生アピールで採用力強化も」と題し、会計事務所における福利厚生としてのオンライン診療やストレスチェックの導入動向についてご紹介いただきました。

記事では、会計事務所の職員の健康管理が個人任せでは済まされない経営課題となっている背景から、オンライン診療やストレスチェックを利用し、職員満足度の向上と採用力強化を同時に図る動きが広がり始めていることを取り上げています。

「アンドエルワーク」は税理士法人への導入・利用実績があり、健康管理と法令対応を一体で支援する仕組みとして注目されており、福利厚生が会計事務所の経営の新たな武器になりつつあることが紹介されています。

▼「税界タイムス」最新号についてはこちら

https://www.zeikai.net/times.html

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」「健康診断予約代行サービス」「パルスサーベイ」 ※

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

「税界タイムス」について

「税界タイムス」は、ジャスネットコミュニケーションズ株式会社が運営する、税理士業界の動向をはじめ、顧客獲得のための手法、事務所経営に関するノウハウ、業務に関連するITニュースなど、厳選した情報を掲載した税理士・公認会計士のための専門的な新聞です。

会計事務所の経営ノウハウや税務関連ニュース、業務支援の商品・サービスなど、業務に役立つ情報を毎号読みやすい内容でお届けしています。

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス "アンドエルワーク"

https://www.and-l.com/work

・人材紹介サービス "アンドエルキャリア"

※追加オプションとなります。