士業の専門性と価値を「人材シェア」で最大化する

CLEAR INNOVATION 株式会社

CLEAR INNOVATION株式会社（代表取締役：山本凌大）が展開する、中小企業の人材課題を解決する人材シェアプラットフォーム「99サポート」は、士業の専門家と協業し、両者の価値を最大化する新たな取り組みを開始します。

■ 99サポートとは

サービスサイト：https://99-support.com/

99サポートは、企業同士が人材の稼働や能力を “シェア” できる人材シェアリングプラットフォームです。

採用・派遣・副業活用とは異なり、

企業がすでに抱えている人材の時間・スキル・能力を、必要とする企業とシェアできる仕組みを提供しています。

企業間のマッチングから条件整理、契約形態（在籍型出向・業務委託等）の設計までを99サポートが支援することで、

中小企業は人件費や採用リスクを抑えながら、即戦力を柔軟に活用できます。

人材を「雇う」か「外注する」か、という二択ではなく、“必要な分だけ、他社とシェアする”という第三の選択肢を社会に広げることが、99サポートの役割です。

士業の皆様へ - “新たな顧客提供価値”と“新たな収益機会”を提供

99サポートは、企業間で即戦力となる人材を貸し借りすることのできる、人材シェアリングプラットフォームです。企業が抱える人手不足・固定費負担・成長機会不足といった課題を、「雇う」でも「辞めさせる」でもない第三の選択肢として支援しています。

今回の協業では、士業の方が持つ高度な専門知識・業務ノウハウ・顧客ネットワークをプラットフォーム上の価値として体系化し、以下のような形で双方の強みを掛け合わせます。

協業メリット（士業の方へ）

１. クライアント企業への新たなソリューション提案

士業は、制度設計や助言にとどまらず、

中小企業の採用・人事戦略を「実行フェーズまで」伴走できる存在へと進化できます。

例えば、

「採用がうまくいかない」「人事担当を置けない」「育成に手が回らない」

といった課題に対し、戦略や制度を整理するだけでなく、99サポートを通じて、必要なスキルを持つ人材を一定期間シェアするという選択肢を組み込みます。

これにより、

- 採用前に人材を試す- 人事・採用業務を一時的に外部人材で補完する- 成長フェーズに合わせて人材投入量を調整する

といった、中小企業にとって現実的で実行可能な人事戦略を提示できます。

99サポートを活用することで、士業は「こうあるべき」という提案だけでなく、“実際に人が動くところまで支援できるパートナー”として、クライアント企業の経営に深く関わることが可能になります。

２. 士業事務所自身の新たな収益源

99サポートのプラットフォームを活用することで、

顧問先からの依頼をサービス化しやすく成果報酬型・インセンティブ型のビジネスモデル展開が可能

新規顧客獲得の動線が増えるといった点が期待できます。

単に相談対応するだけでなく、“実務実装まで伴走できる専門家”としてのブランディングにつながります。

３. 士業にとっての人的ネットワークの拡張

プラットフォームを通じて、中小企業・他士業との接点が増えることにより、

- 顧客基盤拡大- 共同案件の創出- 実務経験幅の拡充

といった成長機会を自ら設計できる仕組みが生まれます。

士業 × 99サポート - 期待される未来

士業は単なる「専門的助言者」ではなく、クライアント企業の成長実行者としての役割が期待されています。

変化の早いビジネス環境において、ノウハウや助言だけでなく、即戦力の投入・人的資源の変動調整は企業経営にとって重要な課題です。

99サポートは、この“実行リソース”を安全かつ柔軟に企業に提供するプラットフォームであり、士業の方が提供する価値を更なる伴走支援へと昇華させる機会を創出します。

協業モデルの一例

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153661/table/11_1_d10c11c2920ddf99041e98a4c2822a7d.jpg?v=202602100351 ]

士業の未来を切り拓くパートナーへ

99サポートと士業が協業することで、 企業の経営課題に対する支援領域が拡大し、成果の見える化が進みます。

今後は共同セミナー、事例発信、連携サービスパッケージの提供等を進め、士業の皆様と共に“中小企業の未来を創る共創プラットフォーム”を構築していきます。

以下の特設ページよりお問い合わせください。

https://99-support.com/profession

会社概要

社名：CLEAR INNOVATION株式会社

所在地：東京都千代田区

代表者：代表取締役 山本凌大

設立：2023年

コーポレートサイト：https://clear-innovation.com/

ビジョン：「非常識を新常識に変える。」

お問い合わせ先

CLEAR INNOVATION株式会社 広報担当

E-mail：info@clear-innovation.com