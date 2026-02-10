「Qoo10 AWARDS 2025」受賞速報 ANLANが家電部門にて4度目の栄冠を達成！

ANLAN Japan株式会社

世界19か国で展開するビューティーテックブランド「ANLAN（アンラン）」を手掛けるANLAN Tokyo株式会社（代表取締役：何世准、所在地：東京都港区）は、eBay Japan合同会社が運営するインターネット総合ショッピングモール「Qoo10」が主催する「Qoo10 AWARDS 2025」にて、家電部門で通算4度目の受賞を果たしましたことをご報告いたします。

本アワードは、Qoo10で一年を通じて最も活躍した優秀セラーや製品に贈られるもので、売上やレビュー評価、顧客満足度を基準に選出されます。ANLANはこれまでにも継続的に高評価を獲得しており、今年も多機能かつ高コスパな美容家電が多くのユーザーの心を掴み、家電部門での4度目の栄冠となりました。

「“毎日続けられるプロ級ケア”を、誰の手にも届く価格で。」

2025年も、温冷・EMS・LEDなど多機能を掛け合わせた美容家電が話題となり、口コミやSNSを通じて急速に認知を拡大。20代～60代まで幅広い世代に支持され、家庭用美容機器の新定番としての地位を確立しつつあります。

今後も、日常に寄り添う“ちょっといい”美容家電を通して、誰もが自分らしい「美」を楽しめる社会の実現を目指してまいります。

■Qoo10で人気を集めた「ANLAN」アイテム TOP3

1.ANLAN 温冷リフトかっさEMS

温熱×冷却×EMS×光エステの4機能を搭載したかっさ型美顔器。

赤LEDでじんわり温め、青LEDで引き締め、EMSで筋肉へアプローチ。全身に使えるかっさ形状でフェイスラインから肩こりまで幅広くケア可能。わずか132gの手のひらサイズで、旅行や外出先にも便利。

Qoo10販売ページ：https://www.qoo10.jp/g/1099512320

2.ANLAN 温冷美顔器 1台8役

温熱・冷却・イオン導入・EMS・赤青LEDなどエステ級機能が1台に。

毛穴汚れのクレンジングから美容液の浸透、肌の引き締めまでサポート。

時短でも本格ケアを叶える“オールインワン”美顔器として多くの支持を獲得。

Qoo10販売ページ：https://www.qoo10.jp/g/795311408

3. ANLAN フェイススチーマー

ナノスチームで肌をやさしく包み込み、クレンジングから保湿、

メイク前の肌の土台づくりまで1台4役。

調整可能なミラー＆ノズル搭載で顔・デコルテ・髪までケア可能。

145mlの大容量タンク、安心の自動停止設計など使いやすさも人気の理由。

Qoo10販売ページ：https://www.qoo10.jp/g/839394019

■Qoo10 AWARDS 2025 開催概要

アワード名：Qoo10 AWARDS 2025

集計期間：2025年1月1日（水）～12月31日（水）

対象：Qoo10における実績・満足度の高いセラー・商品

【ANLANとは】

Your Beauty Defies Time | Beauty, Your Way

人生のどのステージも、美しさの制限にならない｜美には、自分だけの答えがある

「ANLAN（アンラン）」は、日本、アメリカ、ドイツ、ロシア、中国、東南アジアなど世界19カ国で展開する、中国・深圳発のビューティーテックブランドです。

高性能でありながらも手が届きやすい価格設定の商品ラインナップが支持され、世界累計販売台数700万台を突破※。フェイスケアからヘアケアまで幅広い分野で製品を展開しており、日本市場でも「日本美容企業大賞2023」グローバル企業部門・顧客満足度部門の同時受賞や、楽天ランキング60冠達成、LDK・Qoo10・美人百花など多くのアワード受賞を通じて高い評価を獲得しています。

東洋の伝統美容と現代テクノロジーを調和させ、ツボ刺激やかっさ、血行促進といった思想を最新美容家電に取り入れた革新的な製品を広く展開しております。

※自社調べ（2019年～2025年上半期）

【企業概要】

企業名：ANLAN Tokyo株式会社

代表者名：代表取締役 何世准

設立：令和1年5月

資本金：1,000万円

所在地：〒108-0014 東京都港区芝 5 丁目 9-5 M.BALANCE+MITA 3F

事業内容：美容・健康関連製品の開発・製造・販売事業

（エステ・ネイル・ヘアサロンの運営、美容健康機器・化粧品・照明器具・電子機器の研究開発、製造、輸出入、販売など ）