ワコム、アニー賞第53回授賞式にてUb Iwerks賞を受賞

株式会社ワコムは、アニメーション業界で権威ある第53回アニー賞において、アニメーション分野における技術的貢献を称えるUb Iwerks賞を受賞しました。本賞は、デジタルペンおよびインク技術を通じて、世界のアニメーション制作現場を長年にわたり支えてきた実績に贈られるものです。

Ub Iwerks賞は、ASIFA-Hollywoodが主催するアニー賞の特別賞のひとつで、アニメーションの芸術性や制作手法に持続的な影響を与えてきた技術的功績を称えるものです。特定の作品や一時的な成果ではなく、時代を超えてアニメーション表現の可能性を広げてきた継続的な取り組みが評価の対象となります。本賞は、アニメーション黎明期を代表する先駆者の一人であり、数々の象徴的なキャラクター表現を形づくった Ub Iwerks の名を冠しています。

ワコムのデジタルペンやインク技術、そしてクリエイティブツールは、何十年にもわたり世界中のアニメーション制作現場で広く採用されてきました。コンセプトの立案やストーリーボード制作から、アニメーション、コンポジット作業に至るまで、手描きの表現をデジタルワークフローの中で違和感なく自然に描き続けられる環境を支えてきました。

また、技術提供にとどまらず、教育支援や業界との継続的な連携を通じて、アニメーションコミュニティと長年にわたり関わり続けてきた点も、今回の評価につながっています。

ASIFA-Hollywood エグゼクティブ・ディレクターの Aubry Mintz氏は、「ASIFA-Hollywoodの理事会で最初にワコムの名前が挙がったとき、多くのメンバーは、すでにこの賞を受賞しているはずだと感じていました。しかし、これまでの歩みを改めて共有し、議論を重ねる中で、今こそワコムの貢献を称えるべきだという判断に至りました。ワコムは、プロフェッショナル向けのデジタルペンおよびタブレット技術において業界の標準とも言える存在であり、現在では多くのスタジオや制作現場で欠かせない存在となっています」と述べています。

ワコム代表取締役社長 兼 CEO の井出信孝は、「このたびアニー賞よりUb Iwerks賞をいただくことになり、大変光栄に思います。本賞は、特定の作品や技術、あるいは一つの製品を評価するものではなく、アニメーションコミュニティの中で長年にわたりワコムが存在し続けてきたこと、その歩みそのものを評価していただいたものだと受け止めています。これまでワコムを信頼し、支え、共に歩んできてくださったすべてのコミュニティの皆さまに心より感謝申し上げます。今後もワコムは、創作を支える存在として、アニメーションの未来と、それを形づくるコミュニティへの貢献を続けてまいります」と述べています。

今回のUb Iwerks賞受賞により、ワコムは、デジタルペンおよびインク技術を通じてアニメーション制作の発展を支えてきた取り組みと、グローバルなアニメーションコミュニティと長年にわたり築いてきた関係性の双方において、その歩みが評価されました。

