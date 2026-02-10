Synology Japan株式会社

東京、日本 - 2026年2月10日 - Synologyは本日、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格であるISO/IEC 27001:2022認証*を取得したことを発表しました。

「セキュリティと信頼は、Synologyが構築するすべての基盤です」とSynology会長兼CEOのPhilip Wongは述べています。「この認証は、お客様のデータを保護し、ユーザーが信頼できる安全で信頼性の高いソリューションを構築するという当社の取り組みを反映しています。」

ISO/IEC 27001:2022は、機密性、完全性、可用性にわたる情報を保護するためのリスクベースの枠組みを提供します。Synologyの認証は、ISMS、コアインフラストラクチャ、セキュア開発ライフサイクル（SDLC）、およびグローバルな運用を支えるセキュリティ対応プロセスを網羅しています。

「この認証により、Synologyに託されたデータが安全に保護され、当社の運用が最も厳格な国際基準に沿った一貫したセキュリティ プラクティスに従っていることが保証されます」とSynologyエンジニアリンググループ シニアディレクターのKuei-Huan Chenは述べています。

お客様へ提供できる価値

ISO/IEC 27001:2022認証の取得により、当社のソリューションを導入するお客様へ以下のメリットを提供いたします：

- 政府機関や高度に規制された業界を含む、厳格なコンプライアンス要件を持つ組織が、安心してSynologyソリューションを導入できるよう支援します。- Synologyのセキュリティ管理が、製品ライフサイクル全体およびインシデント対応プロセスにおいて国際的に認められ、尚且つ独立した検証を受けているということを提供します。- Synologyがお客様から提供された情報を安全に処理、保管、保持することへの取り組みを実証しています。

Synologyは、引き続きコンプライアンスの維持とセキュリティ フレームワークの改善に取り組んでまいります。

Synologyのセキュリティ プラクティスや認証に関する詳細は、次のページをご覧ください：https://www.synology.com/compliance-and-regulatory

*この認証は、専門的な検証サービスを提供するSGS Taiwan Ltd.および専門的な指導を行うPwC Smart Risk Management Consulting Co., Ltd.によって支援されています。