【MYTREX】小松菜奈さんがREBIVEシリーズイメージキャラクター就任2年目を迎え、新ビジュアル公開！“進化するセルフケア”を表現

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：薛 明鶴）が展開する美容健康ブランド『MYTREX（マイトレックス）』は、“座るだけ”のセルフケアという新発想で支持を広げる「REBIVE SEAT」をはじめとした「REBIVE」シリーズのイメージキャラクターを務める小松菜奈さんが就任2年目を迎えるにあたり、新たなキービジュアルを公開いたしました。

2024年11月にイメージキャラクターに就任した小松菜奈さんは、モデル・俳優として国内外で活躍し、唯一無二の存在感と高い表現力で多くの支持を集めています。凛とした佇まいの中に、しなやかさと芯の強さを併せ持つその姿は、日常に寄り添いながら新しいセルフケアの価値を提案するREBIVEシリーズのブランドイメージと高く親和しています。

今後もMYTREXは、小松菜奈さんの表現を通して、REBIVEシリーズが提案する“自分と向き合うセルフケア時間”の魅力を、より多くの方へ発信してまいります。

撮影エピソード

キービジュアルの撮影は、都内のスタジオにて行われました。

撮影当日は、製品のビジュアルイメージや世界観に合わせて衣装をチェンジしながら進行。クールで洗練された表情から、思わず引き込まれるような笑顔まで、小松さんならではの多彩な表情を次々と披露してくださいました。

“座って使うマッサージガン”という新発想の「REBIVE SEAT」は、撮影直前に現場で実際に体験。その驚きと極上の使用感を、表情だけで見事に表現。カメラが回るたびに、製品の魅力が自然と伝わる瞬間が生まれていました。

カラフルで遊び心のある世界観の中、製品ごとにがらりと印象を変えていく小松さんの存在感に、撮影現場からは思わず「素敵すぎる…」という声が漏れる場面も。終始和やかな空気に包まれながら、製品の新しい魅力を引き出す撮影となりました。

小松菜奈さん プロフィール

2008年にモデルデビュー。以降、モデルとして様々な雑誌に出演。2016年からシャネルのアンバサダーを務める。

映画『渇き。』（14年）で第38回日本アカデミー賞新人俳優賞ほか多数の新人賞を受賞。

映画『沈黙-サイレンス-』（16年）でハリウッドデビュー。

『閉鎖病棟-それぞれの朝-』（19年）で第43回日本アカデミー賞優秀助演女優賞、

『糸』（20年）で第44回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞。

主な出演作に『ディストラクション・ベイビーズ』『さよならくちびる』『余命10年』『８番出口』など。映画、雑誌、CMを中心に活動。

REBIVEシリーズについて

MYTREXの「REBIVEシリーズ」は、日々のセルフケアをより身近にするマッサージガン＆ハンディガンのラインアップです。軽量コンパクトなモデルから本格的な手圧変動搭載モデルまで、多彩なニーズに応える製品群を取り揃えています。各モデルは筋肉のコリや疲れに効率的にアプローチし、肩・首・腰はもちろん、全身のトータルボディケアが可能です。用途や体の部位に合わせて選べるラインアップにより、日常のセルフメンテナンスを快適に。REBIVEシリーズは、自宅で簡単にプロのようなケア体験を実現し、毎日の健康習慣をサポートします。

URL：https://mytrex.jp/rebive-series/(https://mytrex.jp/rebive-series/)

■REBIVE LIFT POINTER

顔・頭皮の集中ケアに特化した新ハンディガンです。狙った部分をピンポイントで刺激する「フェイスポイント」と、広範囲をしっかりケアする「ヘッドポイント」の2種アタッチメントを使い分けることで、頭皮から顔の表情筋まで効率的にアプローチできます。

速さと深さを自在に調整できる「手圧変動テクノロジー」により、顔・身体それぞれに最適な30通りの刺激を体感できます。

URL：https://mytrex.jp/rebive-lift-pointer/(https://mytrex.jp/rebive-lift-pointer/)

■REBIVE SEAT

“座って使うマッサージガン”という新発想から生まれたシート型マッサージガンです。シート内部にマッサージガンを内蔵し、体重をかけなくてもパワフルな振動が肩から背中、腰までしっかりアプローチ。椅子やソファに置いて座るだけの簡単設計で、日常のくつろぎ時間が本格ボディケアタイムへと変わります。コンパクトながら高出力を実現し、デスクワークの疲れや運動後のリカバリーなど、幅広いシーンで活躍します。

URL：https://mytrex.jp/rebive-seat/(https://mytrex.jp/rebive-seat/)

※プレスリリース配信時の情報となり最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

■MYTREXについて

『MYTREX（マイトレックス）』は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに、日々の習慣に自然と溶け込むセルフケアを提案する美容・健康機器ブランドです。効果がないもの、続けられないものはつくらないという信念のもと、確かな実感と使いやすさを追求しています。

2025年8月にはシリーズ累計出荷台数300万台を突破。

代表製品には、パワフル振動で本格ケアができるハンディガン『REBIVEシリーズ』、光美容でサロン級ケアを叶える『MiRAYシリーズ』、お風呂でEMSヒップトレーニングができる『AQUAシリーズ』、そして、美肌電流マイクロカレントを搭載した高機能シャワーヘッド『HIHO FINE BUBBLE+e』など、多彩なラインアップを展開しています。

さらに、着座姿勢で背中から腰にかけての本格リカバリーを叶える『REBIVE SEAT』や、“ながらケア”を可能にする『RAKUNOシリーズ』など、ライフスタイルに寄り添う新製品も続々と登場しています。

今後も、医療機器メーカーとして培った専門性と技術力を生かし、お客様に「驚き」と「感動」を届けるセルフケア体験を追求してまいります。

■公式オンラインショップ

https://mytrex.jp

■公式ECモール

EMS ショップ 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/leapgrow/

EMS ショップ Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/s-pln/

創通メディカル Amazon 店 ：https://www.amazon.co.jp/mytrex

EMS ショップ auPay マーケット店 ：https://plus.wowma.jp/user/65851084/plus/

■公式 SNS

Instagram ：https://www.instagram.com/mytrex.official/

Twitter ：https://twitter.com/Mytrex_JP

LINE ：https://lin.ee/vJgGbXE

YouTube ：https://www.youtube.com/@mytrex7494

TikTok ：https://www.tiktok.com/@mytrex_official/

＜会社概要＞

社名：株式会社 創通メディカル

代表：代表取締役 薛 明鶴

法人設立：2017年9月

所在地：

【本社】福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10 アーバンセンター博多5F

【東京支社】東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III 4F

事業内容：エクササイズ用EMS医療機器、及び美顔器の企画・製造・販売

URL：https://st-medical.jp/