ビジコム、「第22回自動認識総合展 大阪」に初出展！パスポートリーダー付き免税対応タッチPCなど業務用デバイスを多数展示

株式会社ビジコム（所在地：東京都新宿区、代表取締役：中馬 浩）は、2026年2月19日（木）～20日（金）の2日間、関西で唯一の自動認識技術＆ソリューションの専門展示会である「第22回自動認識総合展 大阪」に初出展いたします。

会場では【入力のDXを極める】をテーマに、2026年11月施行の新免税制度（リファンド方式）を見据えた最新端末や、27インチの大画面キオスク端末を一挙展示。カタログやWEBページでは実感しづらい「タッチパネルの操作性」や「筐体の質感・サイズ感」を直接お確かめいただけます。

また、3月には東京ビッグサイトにて開催される「リテールテックJAPAN 2026」に出展。新発売のフルセルフレジを含む、最新の店舗DXソリューションと合わせて「すべてつながる」ビジコムをご体感いただけます。

注目製品：現場の課題を解決する「見て、触れる」実機ラインアップ

自動認識総合展 大阪：事前登録はこちら :https://www.autoid-expo.com/osaka2026/entry.phphttps://www.autoid-expo.com/osaka2026/entry.php展示製品の詳細はこちら :https://www.busicom.co.jp/news/exhibition_detail/2026/autoid-expo-osaka.htmlhttps://www.busicom.co.jp/news/exhibition_detail/2026/autoid-expo-osaka.html１.新免税制度にもスマートに対応。パスポート読み取りも可能な『Seav-ME(https://www.busicom.co.jp/h/pc/seavme.html)』

幅わずか約24cmのコンパクト筐体に、レシートプリンターと特定用途向けの最新OS「Windows11 IoT Enterprise」を搭載したミニタッチPC。省スペース設計と多機能性を両立させた新製品です。

・幅広い用途に活躍

POSレジやセルフレジ、チェックイン端末、発券機など多用途に活躍。専用スタンドでの設置も可能です。

・免税手続きやインバウンド業務を効率化。スマートに一体化するパスポートリーダー

オプションのパスポートリーダーユニットは本体とスマートに一体化し、旅券情報をOCRで瞬時に読み取り。2026年11月施行の新免税制度（リファンド方式）を見据えた設計で、小売店や宿泊施設などでの訪日客対応を効率化します。システムベンダー様の搭載端末にも最適です。

幅わずか約24cmのコンパクトタッチPCパスポートリーダーユニット（別売）で免税手続きにも対応レシートプリンターを内蔵専用スタンドでの設置も可能２.スリム＆大画面の27インチキオスク端末『BigTouch(https://www.busicom.co.jp/h/pc/bigtouch.html)』

奥行約14cmのスタイリッシュな筐体に、QRコードリーダーとプリンターを内蔵。店舗や施設のレイアウトを問わず導入しやすい大画面端末です。

・自由な設置スタイル

据え置き、カウンター設置、壁掛けの3パターンに対応。案内サイネージや発券機、セルフレジとして活用可能。

・柔軟なOS選択

長期安定運用に適した『Windows 10 IoT Enterprise』OSに加え、Android OSモデルも選択でき、既存の業務システムやアプリを活かしたスムーズな導入をサポートします。

27インチの大画面キオスク端末QRリーダー・プリンターを内蔵し1台で多用途に

そのほか、Windows11搭載の最新タッチパネルPCや、物流・製造現場で活躍するAndroidモバイルターミナル、国内販売台数50万台以上のバーコードリーダーなど、種類豊富に展示いたします。大阪で実機に触れてご体験いただける貴重な機会となりますので、ぜひ足をお運びください。

開催概要

次回出展のご案内｜「リテールテックJAPAN 2026」

ビジコムは、2026年3月3日（火）～6日（金）の4日間、東京ビッグサイトで開催される第42回流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」に出展いたします。

同展示会では、新発売のフルセルフレジや、新免税制度（リファンド方式）に対応した免税ソリューションをはじめ、最新の業務用ハードウェアを多数実機展示し、省人化・業務効率化とインバウンド対応を両立する店舗DXの具体的な活用シーンをご提案します。

多彩な製品ラインアップを実機で比較・体験いただける展示内容を通じて、ビジコムが提案する店舗DXの全体像をご紹介します。

■ 株式会社ビジコムについて

株式会社ビジコムは、POSレジ・POSシステムの開発販売をはじめ、POS周辺機器の販売など店舗運営に必要なソリューションや業務用ハードウェアを提供しています。

【会社概要】

会社名：株式会社ビジコム（BUSICOM Co., Ltd.）

代表者：代表取締役 中馬 浩

資本金：7,000万円

創 業：1986年3月

所在地：〒162-0812 東京都新宿区西五軒町13-1 住友不動産飯田橋ビル3号館 5階

事業拠点：東京本社・大阪支店・名古屋営業所・福岡営業所・岩国事業所・周防大島サテライトオフィス・柳井ラボ（柳井事業所）

事業内容：流通関連システムの開発と販売・流通関連機器販売

URL：https://www.busicom.co.jp/

※本文中に記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。