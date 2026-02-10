ファイルフォース 2/26(木)～27(金)にインテックス大阪で開催のIT・情シスDXPO大阪’26に出展
クラウドストレージ「Fileforce」を提供するファイルフォース株式会社（本社：東京千代田区 代表取締役：サルキシャン アラム）は、2026年2月26日（木）～27日（金）にインテックス大阪で開催される「IT・情シスDXPO大阪’26」に出展いたします。当社ブースでは、純国産クラウドストレージサービス「Fileforce（ファイルフォース）」の快適な操作性および、リリース間近のデータレスクライアントサービス「セキュアPC(TM)」のデモンストレーションおよび個別相談を実施いたします。
■ご紹介内容
・利用社数23,000社突破！純国産クラウドストレージFileforce（クラウドファイルサーバー）
・PCにデータを残さない データレスクライアントサービス「セキュアPC(TM)」
■こんな方におすすめ
・NAS・ファイルサーバーの脱オンプレの取り組みをご検討の情報システム担当者
・全社ファイルの安全な管理や、社内外のファイル共有の課題をお持ちの担当者
・情報漏洩対策やセキュリティコストの最適化に課題をお持ちのセキュリティ担当者
当社ミッションである、”「シゴト」の進化で、あらゆる組織に「チカラ」を”を体現するサービスと機能を是非現地でご覧ください。
■イベント概要
イベント ：第2回 IT・情シスDXPO大阪’26
開催日時 ：2026年2月26日（木）～27日（金）09:30～17:00
会 場 ：インテックス大阪4・5号館 （〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102）
小間番号 ：16-9（ITインフラ・セキュリティ展 内）
主 催 ：ブティックス株式会社
イベントURL：https://dxpo.jp/real/fox/osaka/system/
来場事前登録：https://dxpo.jp/u/fox/osaka26/user/entry
■クラウドストレージFileforceについて
Fileforceは「『シゴト』の進化で、あらゆる組織に『チカラ』を」をミッションに掲げ、業種、業界、組織の規模を問わず23,000社以上*の利用実績がある純国産クラウドファイルサーバーです。オンプレミスのファイルサーバーで長年使われてきたエクスプローラーによる操作をそのままに利用することで、ユーザーの混乱や操作ミスを防ぎ、情報漏えいのリスクを大幅に低減します。また、フォルダ単位のアクセス権限設定やユーザー権限の設計も変えずに運用できるため、最小権限の原則を確実に維持し、高いレベルのデータセキュリティを提供します。*OEMパートナーを含む
■会社概要
商 号 ：ファイルフォース株式会社
代表取締役CEO：サルキシャン アラム
所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3－1 新東京ビル4F
事業内容 ： 法人向けクラウドストレージFileforceの企画・開発・販売・サポート
サービス開始 ：2014年4月
資本金 ：100,000,000円
URL ：https://www.fileforce.jp/
■本件の問い合わせ先
ファイルフォース株式会社 マーケティング
メールアドレス：marketing@fileforce.jp