【2/18-19東京ビッグサイト】immedio、「Eight EXPO 2026」に出展。営業リソース不足を解決する次世代「AIインサイドセールス」をブースで披露

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年2月18日（水）・19日（木）に東京ビッグサイトで開催されるビジネス展示会「Eight EXPO 2026」（主催：Eight（Sansan株式会社））に出展いたします。

来場登録はこちら :https://eight-event.8card.net/eightexpo/

AIがアポを取る。未来の営業プロセスを体感

多くの企業の営業・マーケティング部門において、獲得したリード（見込み顧客）へのアプローチは大きな課題となっています。「営業時間外の問い合わせに対応できず機会損失が生まれる」「インサイドセールスのリソースが足りず、対応スピードや質にばらつきが出る」といった課題は、企業の成長スピードを鈍化させる要因となります。

immedioは、こうした課題を最新のテクノロジーで解決するため、本イベントにおいて、AIを活用した新たなインサイドセールスの形を提唱・展示いたします。

3分で分かるimmedio :https://www.immedio.io/downloads/download-brochure/

＜主な展示内容＞- 24時間365日、AIが即時対応Webフォームからの問い合わせ直後など、顧客の熱量が最も高い瞬間にAIが自動でアプローチを開始。夜間や休日でも機会損失を生みません。- 自然な対話で商談を獲得AIが顧客の状況やニーズに合わせて自然な対話を行い、最適な営業担当者のカレンダーと連携してその場で商談日程を調整します。- 人的リソースをコア業務へ集中一次対応や日程調整をAIに任せることで、インサイドセールス担当者はより付加価値の高い提案活動や戦略立案に集中できるようになり、組織全体の生産性が向上します。

ブースでは、貴社の課題に合わせた具体的な活用方法もご提案します。

ぜひお気軽にお立ち寄りください。

＜immedio出展ブース情報＞

小間番号 ：MSX102

■「Eight EXPO 2026」とは

Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」が開催する、AI活用、マーケティング、営業DXに特化した厳選200社のソリューションが一堂に出展する展示会です。本展示会では、株式会社刀、楽天グループ株式会社、日本マイクロソフト株式会社ら登壇者による約26講演や、「NewsPicksコラボ大交流会」も開催されます。また、AI実践活用ワークショップや、職種別の交流会など、多様なプログラムを通じて、来場者一人ひとりの課題解決を後押しするイベントとなっています。

▶︎ 参加登録はこちら（無料） :https://eight-event.8card.net/eightexpo/

■「Eight EXPO 2026」開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/106428/table/234_1_51a3258fb68c777c582bc8895ede7406.jpg?v=202602100351 ]

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールスツール「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

その他

