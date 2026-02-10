ネイビー開発の小売専用アプリ開発プラットフォーム「ショピモ」が総合ヘルスケア企業“大賀薬局グループ”の公式アプリに採用

株式会社ネイビー

スマートレジシステムの開発・運用を手がける株式会社ネイビー（本社：東京都中央区、代表取締役：粥川直人）は、同社が提供する小売専用アプリ開発プラットフォーム

「ショピモ」が創業123年の歴史を礎に革新を続ける総合ヘルスケア企業である株式会社オーガホールディングス（以下、「大賀薬局グループ」）の公式アプリとして正式採用され、大賀薬局グループ傘下で調剤薬局・ドラッグストア・化粧品専門店を合わせて120店舗以上展開する株式会社大賀薬局にて、2026年2月9日より、サービス提供が開始されたことをお知らせします。

今回の採用により、「ショピモ」の導入企業は6社目となり、累計ユーザー数は100万人を突破しました。今後は150万人規模への成長が見込まれており、業界全体における流通デジタル化の基盤として、さらなる拡大を目指します。

【ショピモとは】

「ショピモ」は、スマホレジ機能を備えた自社ブランド型アプリを迅速に構築できるプラットフォームです。

来店から購買までの顧客行動データを可視化し、クーポン・会員証・お知らせ・アンケートなどの販促施策を一元管理可能。お客様の買い物体験をより向上させるためのCRMツールに留まらず、小売現場のオペレーション改善にも貢献する小売専用DXツールとして高い評価を得ています。

【ショピモの主な特長】

- 各小売チェーンのブランドが反映可能なUI設計- 小売現場のオペレーションに配慮した高レスポンス設計- ID-POSデータを活用した販促とCRM- - 会員ランクの可視化- - セグメント別施策実行 購買履歴にもとづくパーソナライズ配信- - マーケティングオートメーションによる自動配信設計- 各小売チェーンのマーケティング戦略を実現するカスタマイズ性の高い豊富な機能- - スマホレジ機能- - デジタル会員証/会員ランク表示- - ポイント残高/電子マネー残高表示- - ポップアップ表示/プッシュ通知- - クーポン配信機能- - お知らせ配信/アンケート機能- - お気に入り店舗登録- - スタンプカード機能- - 事前予約機能- - お買い物履歴の表示

大賀Bibicaアプリイメージ

ハウスカードと連携し、ポイント残高・チャージ残高をアプリで表示。クーポンやお知らせのパーソナライズに対応するほか、位置情報チェックインによるデジタル来店スタンプ機能を搭載し、スタンプカード運用の効率化と顧客の来店頻度向上につなげます。さらに「PayPay」と連携することで、大賀Bibicaアプリ上に「PayPay」の決済用コードを表示し、よりスマートなお支払い体験を提供します。

【今後の展望】

「ショピモ」は今後さらに複数社への導入を予定しております。また、スマホレジ機能の強化により、買物中のお客様へリアルタイムかつダイレクトにアプローチが可能な“バスケットメディア”を創造し、パーソナライズされたお得情報や新しい発見のある提案により、ワクワクする買い物体験を実現してまいります。

【会社概要】

商号 ：株式会社ネイビー

設立 ：2021年7月9日

資本金 ：30百万円

代表 ：粥川直人

所在地 ：東京都中央区日本橋横山町5番13号

事業内容 ：スマートレジ事業

：リテールメディア事業

URL ：https://000080.co.jp/