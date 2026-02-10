【40%OFF】OTTOCAST正規代理店の商人屋、車内でHDMIデバイスを楽しめる「Car TV Mate」の大特価セールを開催！

株式会社Protos

オンラインストア『商人屋』を運営する株式会社Protos（代表取締役：岩井 隆晃）は、2026年1月30日(金)から4月30日(木)までの期間、人気ガジェット「Car TV Mate」を最大40%OFFで提供する、大特価セールを開催いたします。

Ottocast正規品が40%オフの大特価

人屋は、日本におけるOTTOCAST（オットキャスト）製品の正規代理店として、多くのお客様のカーライフをサポートしてまいりました。 この度、春の行楽シーズンを前に、より多くの方に「正規モデルの安心と快適さ」を体験していただくため、人気製品「Car TV Mate」の大特価セールを実施いたします。





通常価格13,999円(税込)のところ、期間中は8,399円(税込)。数量は先着200個限定でのご提供となります。

【セール概要】

開催期間：2026年1月30日(金)～ 4月30日(木) 23:59

対象商品：Car TV Mate

割引率：40%OFF（通常 13,999円 → 特別価格 8,399円）

限定数量：先着200個（なくなり次第終了）

対象ショップ：Amazon / 楽天市場 / Yahoo!ショッピング

セール対象商品「Car TV Mate」について

Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DG83J44X楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/protos/cartvmate/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/akindoyamaru/cartvmate.html

近年発売される車には大型ディスプレイの搭載が進む一方、システム上の制約で動画配信サービスの視聴や外部機器の接続が困難なケースが少なくありません。「Car TV Mate」は、こうしたカーライフの不自由を解消するために開発された、HDMI入力変換アダプターです。



本製品は、純正カーナビに備わっている「有線CarPlay」の通信機能を活用することで、本来は接続できないHDMIデバイスを、車内ディスプレイに映し出すことを可能にします。渋滞中や長距離ドライブ中の車内空間を、映画を楽しめるシアタールームや、白熱した対戦ができるゲームルームへとアップデートします。

多彩なHDMIデバイスに対応。車内がシアタールームに

Amazon Fire TV StickやGoogle TV、さらにはNintendo Switchなどのゲーム機を接続するだけで、YouTube、Netflix、Prime Videoといった動画コンテンツやゲームを車内の大画面で楽しむことができるようになります。

設定不要の簡単接続。USBに挿すだけで即起動

専門知識や面倒な配線工事は一切不要。車両のUSBポートに本体を差し込み、お好みのHDMI機器を繋ぐだけの「プラグ＆プレイ」設計です。純正システムに干渉することもないため、機械が苦手な方でも安心してお使いいただけます。

日本語対応と国内保証。正規代理店モデルの安心感

商人屋で取り扱う「Car TV Mate」は、技適認証やPSEマークを取得した日本国内向けの正規仕様です。日本語のUIとマニュアル完備に加えて、商人屋独自の1年間製品保証と、購入後も継続して受けられる国内テクニカルサポートが付帯しています。並行輸入品にはない、圧倒的な安心感をお届けします。

商人屋について

商人屋オンラインストアは「あると生活が楽しく・便利になるガジェット」を中心に取り扱うオンラインショップです。車載機器や撮影機材、PC・スマホ周辺機器など、国内ではまだ流通が少ない海外製品も、正規代理店として日本のお客様に向けてお届け。充実したサポートや日本語での情報提供を通じて、安心してチャレンジできるガジェット選びのお手伝いをしています。

Amazon :https://www.amazon.co.jp/s?i=merchant-items&me=A2GH2GGDU1N651楽天市場 :https://www.rakuten.co.jp/protos/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/akindoyamaru/?sc_i=shopping-pc-web-top-store-strh-storenam