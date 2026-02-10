アイエスエフネット、東京都「LGBTフレンドリー宣言企業」として認定

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、2026年1月28日付で、東京都が推進する「東京都LGBTフレンドリー宣言企業」に認定されたことをお知らせいたします。

LGBTフレンドリー宣言企業とは、東京都の施策に理解を示し、性的マイノリティの方々が働きやすい職場の環境づくり等の取組を行っている企業等のことをいいます。

（引用：https://www.lgbtq-company.metro.tokyo.lg.jp/friendly/）

アイエスエフネットは本認定を機に、社内制度の更なる拡充と啓発活動を進め、性的マイノリティの方々が安心して能力を発揮できる環境整備を進めるとともに、採用活動をより一層強化してまいります。

◆背景

アイエスエフネットは創業当初より「ダイバーイン雇用（※）」を掲げ、多様なバックグラウンドを持つ人材が活躍し、公平な機会を得られる組織づくりに注力してまいりました。このたび、東京都の趣旨に賛同し、「LGBTフレンドリー宣言」の表明、および「性自認及び性的指向に関する企業研修」を受講したことにより本認定を取得する運びとなりました。

（※）ダイバーイン雇用：さまざまな理由で就労が難しい方に対して、安心して働ける環境を創造し提供する取り組みのことです。ダイバーインとは、ダイバーシティとインクルージョンを掛け合わせた造語で、あらゆる人に、多様な雇用で「働く喜び」や「生きがい」を感じてもらうことを目指しています。





◆アイエスエフネットの具体的な取り組み

- 自分らしさを大切にする環境づくり「ワーキングネーム（通称名）」の使用や、心の性に基づいた施設の利用への配慮など、誰もが自分らしく安心して働ける職場環境を整備しています。- 学びと対話でつくる安心感幹部社員や新入社員を対象とした研修や、推進部門である「ダイバーシティ推進課」や「ダイバーイン雇用委員会」による継続的な対話を通じて、性的指向や性自認についての理解を深め、心理的安全性の高い組織づくりを進めています。- 公平な採用・評価制度採用において性別を判断基準とせず、ITスキルや意欲、企業理念への共感を重視した評価を行っています。多様な人材が公平に機会を得られるよう、キャリアパスを構築しています。- 多様性意識の醸成毎年「ダイバーインweek」を開催し、人権や多様性について全社員が考える機会を設けています。こうした継続的な啓発活動を通じて、互いを尊重し合える組織文化を育んでいます。

詳しくはこちら：https://www.isfnet.co.jp/sustainability/society-lgbtqia.html







◆関連リンク

アイエスエフネットグループ、「DEI」から「DEIB」へ指針を拡大(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2026/20260129-01.html)

これまでも、これからも。多様性を尊重する職場 アイエスエフネット DEI方針を発表(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2025/20250409-01.html)

◆採用関連（一般応募・採用の詳細はこちら）

採用情報ページ：https://www.career.isfnet.co.jp/engineer-lp/





◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本国内14拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開しています。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

当リリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、サービス・製品の価格、仕様、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

また、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の商標、または登録商標であり商標権者に帰属するものです。



