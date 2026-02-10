世界最大級のモバイル業界の展示会「MWC Barcelona 2026」に出展
APRESIA Systems株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：末永 正彦）は、2026年3月2日(月)～5日(木)の4日間、スペイン・バルセロナで開催される世界最大級のモバイル業界の展示会「MWC Barcelona 2026」に出展いたします。
MWC Barcelona 2026
「MWC Barcelona 2026」開催概要
名称：MWC Barcelona 2026
会期：2026年3月2日(月)～5日(木)
会場：Fira Gran Via
小間番号：Hall 6／ブース：6H6
主催：GSMA（GSM Association）
イベント情報ページ：https://www.mwcbarcelona.com/
「Apresia Flexible Optical Network」について
創業以来、日本社会のネットワークと真摯に向き合い、日本国内の通信事業者向けネットワーク装置市場で高いシェアを誇るAPRESIA Systemsは、APNソリューション「Apresia Flexible Optical Network」を開発しています。
「Apresia Flexible Optical Network」は、通信事業者の次世代ネットワークで求められる高速・大容量・低遅延を実現するとともに、光技術によりネットワークをシンプル化することで、省電力・省人化・省スペース化といった課題解決も同時に実現するAPNソリューションです。
展示内容について
（1）Apresia Flexible Optical Networkソリューションのご紹介
APNソリューション「Apresia Flexible Optical Network」について、ソリューションの概要、構成、主要機能および導入メリットを動画にて分かりやすくご紹介します。
（２）ApresiaCC260の展示
「Apresia Flexible Optical Network」の要となるAOR（Apresia Optical Router）の新製品「ApresiaCC260」を初公開します。
(※) APNはAll Photonics Networkの略です。
APRESIA Systems株式会社
APRESIA Systems株式会社は、国内に本社を持つ、L2/L3スイッチ「APRESIAシリーズ」を中心とした情報ネットワーク機器を製造・販売するメーカーです。長年培った技術に磨きをかけ、高度化する通信技術に対応しつつ、情報システムという社会に必要不可欠なインフラへ更なる付加価値を提供することで、お客様の発展を支えてまいります。
URL： https://www.apresia.jp/
