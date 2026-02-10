現場の「もしも」を逃さない！高解像度ボディカメラを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、IP68防水と赤外線暗視に対応し、最大3200×1800の高解像度で現場状況を昼夜問わず鮮明に記録できるボディカメラ「400-CAMBD001」を発売しました。

【おすすめポイント】

・最大3200×1800の高解像度録画で、細部まで鮮明に記録

・IP68防水・防塵＋赤外線暗視で屋外・夜間も安心

・ネット非接続設計で、情報漏えいリスクを低減

【掲載ページ】

ボディカメラ 防水規格IP68 赤外線暗視対応 200万画素 3200×1800 マグネット取付 クリップ取付 広角140度

型番：400-CAMBD001

販売価格：27,091円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CAMBD001

【動画で見る】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_8CeM072uGQ ]

【証拠力を高める高解像度録画】

最大3200×1800の高解像度録画に対応し、人物の動きや現場の状況を細部までクリアに記録できます。200万画素の高感度CMOSセンサーと広角140°レンズにより、視野の広さと映像の鮮明さを両立。トラブル発生時の状況確認や、業務記録の信頼性向上に大きく貢献します。

【赤外線暗視で、夜間も逃さない】

赤外線モードを搭載しているため、暗所や夜間でも撮影が可能。照明が確保できない現場や、夜間巡回、警備業務でも安定した記録を実現します。昼夜を問わず「撮れない瞬間」を減らし、常に安心できる記録体制を構築できます。

【IP68準拠、防水・防塵の安心設計】

防水・防塵性能は最高等級のIP68に準拠。雨天や粉塵の多い環境でも安心して使用できます。屋外作業や工事現場、警備、点検業務など、過酷なシーンでも機器トラブルを気にせず運用できるタフな設計です。

【緊急時にも安心のブザー機能搭載】

本体には緊急時に周囲へ危険を知らせるブザー機能を搭載しています。トラブル発生時や不測の事態に、ワンアクションで大きな音を鳴らすことができ、周囲への注意喚起や迅速な対応を促します。記録するだけでなく「身を守る」機能も備えている点は、現場作業や警備業務において心強いポイントです。

【装着自由度の高い2WAY固定方式】

クリップ留めとマグネット留めの2WAY装着に対応。服や装備、金属部分など、使用シーンに応じて柔軟に取り付けられます。約148gの軽量設計と内蔵バッテリーにより、長時間装着しても負担になりにくく、実用性の高いボディカメラです。

【製品仕様】

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CAMBD001

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-cambd001/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-cambd001.html

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLDYV3M6

【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】

サンワダイレクト 公式ホームページ

https://direct.sanwa.co.jp

サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式Instagram

https://www.instagram.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/sanwadirect/

サンワダイレクト公式LINEアカウント

https://page.line.me/?accountId=jgl3920e

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。