povo、海外データトッピングを買うと、もう1つもらえる「海外ローミングキャンペーン」を4月30日まで実施

KDDI、沖縄セルラーは2026年2月10日から4月30日まで、povo2.0において、海外データトッピングを買うと、同じ海外データトッピングがもう1つもらえる「海外ローミングキャンペーン」を実施します。1回分の料金で2回分のデータを使用できるため、春休みやゴールデンウィークの海外旅行などでおトクに利用できます。

■「海外ローミングキャンペーン」概要

1. 実施内容

海外データトッピングを購入いただくと、同じ海外データトッピングをもう1回利用できるコード(有効期限：2026年6月10日)をプレゼントします。コードはトッピング購入後にメールで原則、即時配信します。なお、複数購入された場合にも、購入回数分のコードをプレゼントします。

2. 対象トッピング

すべての海外データトッピング

3. 利用方法

購入した海外データトッピングは、海外現地到着と同時に自動で利用開始されます。特典のデータトッピングは、購入したデータの利用終了後に、コードをpovo2.0アプリ上で入力することで、利用が開始されます。

4. キャンペーン期間

2026年2月10日10:00 ～ 2026年4月30日23:59

キャンペーン詳細はこちら(https://povo.jp/campaign/detail/international_roaming_2026_02/)

■povoの「海外データトッピング」について

160以上の国・地域でご利用でき、渡航前の事前購入も、渡航後の購入も可能です。海外データトッピングは渡航先・使いたいデータ容量・日数の組み合わせも豊富で、滞在期間・渡航先の国・地域にあわせて柔軟に利用できます。また、Wi-Fiルーターのレンタルや現地キャリアとの契約も不要で、簡単に海外でデータ通信を利用できます。

海外ローミングについて、詳細はこちら(https://povo.jp/service/international_roaming/)

その他、提供中のトッピング一覧はこちら(https://povo.jp/topping-list)

※海外データトッピングは、povo2.0データ専用プランでは購入できません。

※海外ローミングサービスの利用料金に消費税相当額は加算されません。

※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。