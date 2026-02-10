京王電鉄株式会社が取締役会DXプラットフォーム『michibiku』を導入

ミチビク株式会社

”コーポレートガバナンス・テック”で「経営を、あるべき姿へ導く。」ミチビク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO 中村 竜典）は、京王電鉄株式会社に対し、取締役会DXプラットフォーム『michibiku』の導入を決定。京王グループ全体のガバナンス強化を支援します。

「michibiku」は、重要会議の運営効率化と意思決定の質向上を実現するDXプラットフォームです。上場企業を中心に、日本経済に大きく関わるエンタープライズ企業によるグループ全体での導入をいただいています。

取締役会を含む重要会議に必要なデータを一つのプラットフォームに集約。会議前の議案収集・資料収集・管理から、招集通知作成・回覧から議事録への電子署名、資料の保管・管理まで、重要会議を一気通貫でデジタル化します。DXを行うことにより、意思決定の質向上・新しい価値創出の機会を増やし、取締役会等の本質的な機能発揮の実現を目指しています。また、情報を集約して管理することによる、グループガバナンスの強化も支援しています。

<京王電鉄株式会社の導入背景>

京王グループでは「京王グループ理念」に掲げる「信頼のトップブランド」の確立を目指し、「京王グループ行動規範」に基づき、「住んでもらえる、選んでもらえる沿線づくり」を進めています。株主をはじめ、つながりあうすべての人からの信頼を確保し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をはかるため、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を推進してきました。

グループ各社における重要意思決定の質を担保し、グループガバナンスを一層強化するためには、最高意思決定機関である取締役会をはじめとする重要会議の 「本質的な機能発揮の実現」 が不可欠であると認識しています。

この目標を達成するため、この度、京王電鉄株式会社は、グループ全体でのガバナンス強化を支援する取締役会DXプラットフォーム『michibiku』を京王グループで一括導入することを決定いたしました。

『michibiku』は、重要会議の運営に必要なデータを一つのプラットフォームに集約し、会議前の議案収集・資料収集・管理から、招集通知作成・回覧、議事録への電子署名、資料の保管・管理まで、重要会議を一気通貫でデジタル化します。この仕組みを通じて、情報を集約して管理することが可能となり、グループガバナンスの強化を確実に支援します。

グループの取締役会を含む重要会議において本サービスを導入いただくことで、会議運営の効率化はもちろん、意思決定の質向上・新しい価値創出の機会を増やすことを実現し、コーポレートガバナンスの一層の向上とDX推進の実現を目指しています。

■ サービス概要「michibiku」について（ https://michibiku.co.jp/ )

「michibiku」は、取締役会の運営効率化と意思決定の質向上を実現する取締役会DXプラットフォームです。

ペーパーレス化や脱ハンコはもちろん、取締役会に必要なデータを一つのプラットフォームに集約。アナログからデジタルに置き換えることで業務を効率化します。AIによる議事録作成支援や会議の内容を定量的に可視化し、会議のPDCAを可能にします。重要会議を一気通貫でデジタル化することで、意思決定の質向上・新しい価値創出の機会を増やし、取締役会等の本質的な機能発揮の実現を目指します。

「michibiku」は、これまでDXの空白地帯だったコーポレートガバナンス・テック領域のアップデートをサポートし、日本企業の成長促進を支援します。

■ ミチビク株式会社について

「経営を、あるべき姿に導く。」をミッションに、国内における”コーポレートガバナンス・テック”の先駆者として、あらゆるテクノロジーを用いて、コーポレートガバナンスのレベルを向上させ、企業の意思決定をアップデートする取り組みを推進しています。

2019年9月より提供を開始した取締役会DXプラットフォーム『michibiku』は、取締役会をはじめとした企業の様々な重要会議の「運営効率化」と、会議の時間の使い方を分析する「見える化」を通じた評価・改善を実現するサービスです。重要会議の本質的な機能発揮を支援する各種機能およびコンサルティング・サービスは高い評価を得ています。また、内部統制DXプラットフォーム『conkan』は、内部統制（J-SOX）の管理や手続きを効率化すると共に、その先の本質的なリスクに対処することを支援するサービスです。リリース以来、多くのお問い合わせをいただき、導入が進んでいます。

これらの事業活動を通じて、コーポレートガバナンスの水準を向上させ、最高意思決定機関をテクノロジーでサポートし、日本企業の成長促進を支援します。

名称 ： ミチビク株式会社

所在地 ： 東京都中央区日本橋富沢町10-11 TWG日本橋イーストII 6階

代表者 ： 代表取締役CEO 中村 竜典

設立 ： 2021年4月

事業内容 取締役会DXプラットフォーム「michibiku」の提供、内部統制（J-SOX）管理の内部統制DXプラットフォーム「conkan」の提供、コーポレートガバナンスのコンサルティング

URL ： https://www.michibiku.co.jp