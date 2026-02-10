高い耐振動性能と耐衝撃性能はそのままで、従来製品より20％低背化した『小型防水ツーピースコネクター』を開発

株式会社ヨコオ

開発した、小型防水ツーピースコネクター

株式会社ヨコオ（本社：東京都千代田区、社長：徳間孝之）は、このたび、様々な電気接続で使われる防水ツーピースコネクター（TBC）を、従来比で約20%低背化した「小型防水ツーピースコネクター」を開発し、3月からサンプル製品の提供を開始します。

昨今のAI技術の急速な進化により、電子機器は屋内外を問わず、自宅、オフィス、工場など、あらゆる環境で使用され、高性能化に加え、分散化や小型化も急速に進んでいます。

また、エッジAIデバイス、ウエアラブル機器、モビリティ関連機器、産業用IoT機器などの電子機器はこれまで以上に限られたスペースの中で、確実な電源・信号接続を維持することが求められます。従来の防水TBCはモバイル端末の電池パック接続用途を中心に展開してきましたが、モバイル端末以外にも用途を広げ、幅広い市場・業界での活用を見込んでいます。

ヨコオ製TBCは、プラグコネクターとレセプタクルコネクターのツーピース構造で、それぞれを嵌合して使用するコネクターです。

接点箇所が2点ある当社独自のフローティング構造により耐振動性能や耐衝撃性能に優れ、かつ特許を有するレセプタクルコンタクト形状により、嵌合時に生じる微小なズレを±0.3mmまで吸収します。

振動・衝撃に対する接点の追従性に加え、雨天環境や洗浄工程でも水の侵入を防ぐ耐水性能を備え、従来のレセプタクルコネクターの構成部品と内部構造を工夫することで部品点数を削減し、基本的な特性や特徴はそのままに、従来のTBC比で20％の低背化を実現しました。

機器の薄型化・小型化が進む中で、コネクターの高さや占有体積は設計自由度を左右する重要な要素であり、セット全体の小型化・軽量化に貢献し、製品設計の選択肢を広げます。

ヨコオの「小型防水ツーピースコネクター」は、「過酷環境でも確実・簡単につながる、小型・防水コネクター」として、新たな価値を提供していきます。

＜参考資料＞

■ 製品仕様

■ 製造場所

中国工場（※東莞友華汽車配件有限公司）を予定

（注） ニュースリリースに記載されている内容は報道発表日時点の情報です。その後、予告なしに変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

◇ 販売に関するお問い合わせ先

株式会社ヨコオ FC事業部 国内営業部

TEL： 03-3916-3112

URL： https://www.yokowoconnector.com/jp/