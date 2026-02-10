WD、「BCN AWARD 2026」ハードディスクドライブ内蔵部門で最優秀賞を受賞

ウエスタンデジタル合同会社

ウエスタンデジタル(https://www.westerndigital.com/ja-jp)（NASDAQ: WDC） は、株式会社BCNが主催する「BCN AWARD 2026(https://www.bcnaward.jp/award/)」の「ハードディスクドライブ内蔵部門」において、最優秀賞を受賞しました。12年前に創設された同部門において、WDは2022年から5年連続、通算11回目の受賞となりました。これにより、グローバルにおけるHDD製造およびデータストレージ分野でのリーダーシップを改めて示す結果となりました。

「BCN AWARD 2026」は、全国の主要な家電量販店、パソコン専門店、ネットショップ、カメラ量販店など2,350店舗のPOS実売データを集計を元に、部門別で年間累計販売数量が最多の企業を表彰するものです。

WDジャパン セールス カントリー マネージャー 西尾公彦は、次のように述べています。「このたびの受賞は、日本のお客様から当社の幅広いHDDソリューションに寄せられている継続的な信頼の証であり、大変光栄に思います。 AIインフラの戦略的拠点として位置づけられる日本は、信頼性、容量、そして総保有コスト（TCO）の最適なバランスを実現する次世代ストレージソリューションの進化において、重要な役割を担っています。HDD製造におけるグローバルリーダーとして、当社はePMR、OptiNAND(TM)、UltraSMRを含むポートフォリオ全体にわたる継続的な技術革新を通じて、AI、クラウド、エッジの拡大するニーズに応えるとともに、お客様に長期的な価値をもたらす高信頼なストレージソリューションの提供に引き続き取り組んでまいります。」

WDは、データストレージ分野における世界的リーダーとして、現在の需要に応えると同時に将来を見据えたソリューションを提供しています。日常的な用途向けのWD Blue(R)(https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/wd-blue-desktop-sata-hdd?sku=WD5000AZLX)、 NAS向けのWD Red(R)(https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/wd-red-pro-sata-hdd?sku=WD260KFGX)、ゲーミング対応のWD_BLACK(TM)(https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/wd-black-desktop-sata-hdd?sku=WD5003AZEX)、スマートビデオ監視向けのWD Purple(R)(https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/wd-purple-sata-hdd?sku=WD11PURZ)やデータセンター向けのWD Gold(R)(https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/wd-gold-sata-hdd?sku=WD1005FBYZ)やUltrastar(TM)(https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/data-center-drives/ultrastar-dc-hc570-hdd?sku=0F48051)など、さまざまなニーズに適したハイパフォーマンスの内蔵ストレージを幅広く展開しています。

詳しくはこちら(https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/hdd/internal-hdd)をご覧ください。

WDについて

WDは、AI駆動のデータ経済を支えるストレージインフラを構築しています。55年以上にわたり、WDはデータをインテリジェンスへと変換するために必要な拡張性、信頼性、経済性を提供する革新の最前線に立ってきました。現在、WDは世界有数のハイパースケーラー、クラウドプロバイダー、エンタープライズと提携し、実証済みで大規模に信頼される耐久性の高い革新的なストレージプラットフォームを提供しています。これらすべては、エンジニアリングの規律と顧客志向を備えた当社の人材によって支えられており、組織が世界中のデータを安心して保存・保護・活用できるよう支援しています。WDの詳細については、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/western-digital/posts/)および www.wd.com(https://www.wd.com/) をご覧ください。

WD、WDロゴ、およびUltrastarは、米国やその他の国におけるWestern Digital Corporationまたはその関連会社の登録商標または商標です。その他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。

(C) 2026 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved.