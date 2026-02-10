ドコモ、「DIGNO SX5　KC-S306」を発売

写真拡大

株式会社NTTドコモ

　株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、長く使えあんしんのサポートを備え、法人のお客さま※1の期待に応えるスマートフォン「DIGNO (R) SX5 KC-S306」を2026年3月下旬以降※2に発売いたします。



■ 発売日など


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/735_1_43e137748536fe01386afb4d67113fa6.jpg?v=202602100151 ]


■ 販売チャネル ： 全ドコモ取扱い店



■ 端末外観


< DIGNO SX5 KC-S306 >





<ブラック>



■ 主な特長


機種の詳細は以下のサイトをご覧ください。


https://www.onlineshop.docomobusiness.ntt.com/service/mobile/product/ky_s306


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/735_2_02f9b296780b43d6c28e2b9fba6e84da.jpg?v=202602100151 ]


■ スペック


各機種の主なスペックは以下のサイトをご覧ください。


https://www.onlineshop.docomobusiness.ntt.com/service/mobile/product/ky_s306(https://www.onlineshop.docomobusiness.ntt.com/service/mobile/product/ky_s306)



■ 純正アクセサリー


以下の商品について、全ドコモ取扱い店にて機種の発売と同日に取扱いを開始します。


・卓上ホルダー


・耐衝撃ケース


・液晶保護フィルム



※1　法人以外のお客さまもご購入いただけます。


※2 発売時期は変更になる可能性があります。


※3　最大4回（Android 20まで）のOSバージョンアップと発売日から起算して最長5年間のセキュリティアップデートを予定
しています。適用回数・期間は販売開始時点の予定であり、変更となる可能性があります。


※4　本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。
また、無破損・無故障を保証するものではありません。


※5　急速充電に対応した充電器、ケーブルが必要です。充電時間はお客さまのご利用状況により異なります。


※6　バッテリーケアモードでは、バッテリーの寿命は延びますが、1回の充電での使用時間は短くなります。また、お客さま
の利用環境により使用可能時間は異なります。


※7　通話開始から最大60分、100件まで録音が可能です。


※8　グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。


※9　すべての濡れた状態での操作を保証するものではありません。


※10　顔認証、指紋認証は事前に設定が必要です。


※11　通信の安定性は、お使いのWi-Fi環境（アクセスポイントの性能や設置状況、周囲の電波状況など）に依存します。すべ
ての環境で安定した通信を保証するものではありません。




*　「DIGNO」「グローブタッチ」「ウェットタッチ」は、京セラ株式会社の登録商標です。


* Androidは Google LLC の商標です。


* Wi-Fi(R) は、Wi-Fi Alliance(R) の登録商標です。


*　その他、記載されている商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の登録商標、商標もしくは商号です。