【参加無料・全国オンライン可】バックオフィス業務の効率化をテーマにしたAI実務セミナーを2月24日に開催～札幌会場では対面参加も可能～
人間中心のAI活用を軸に、企業へのAI実装支援やAI人材育成、組織開発を行うx3d株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：武石 幸之助、以下 当社）は、バックオフィス業務の効率化をテーマとしたAI実務活用セミナーを、2026年2月24日（火）に開催いたします。本セミナーは、全国からオンラインでの参加が可能で、札幌大通近辺の会場では対面形式でも実施いたします。
背景・課題認識
近年、生成AIをはじめとするAI技術への関心が高まる一方で、企業のバックオフィス業務においては、以下のような課題が多く聞かれます。
・AIに興味はあるが、何から始めればよいかわからない
・ツールを導入しても、現場で使われずに終わってしまう
・人手不足の中で、業務効率化の打ち手が見えない
特に経理・総務・人事などのバックオフィス業務では、業務の属人化や慢性的な人手不足が課題となっており、AIを「導入すること」ではなく「実務で使われ、定着させること」が重要なテーマとなっています。
提供内容／取り組み概要
本セミナーでは、以下の内容を中心にお伝えします。
・日々進化する最新AIトレンドの整理
・バックオフィス業務におけるAI活用・事例紹介
・専門知識がなくても、今日から試せる業務効率化のヒント
一般社員から管理職・経営者まで、幅広い立場の方が参加しやすい実務寄りの内容とし、AI活用を検討する際の判断材料や、最初の一歩となることを目的としています。
特長・強み
・AIツールの紹介にとどまらず、業務の考え方・進め方に焦点を当てた内容
・専門知識不要で、現場ですぐに試せる実務視点の構成
・AI導入前の情報整理や、活用の方向性検討にも活用可能
また、参加者には後日、自社業務に当てはめて整理するための無料簡易コンサルティング（1回）をご案内予定です。
セミナー概要
■セミナー名：最新AIトレンド × バックオフィス業務の効率化 実務活用セミナー
■日時：2026年2月24日（火）15:00～17:00頃（90分講義＋質疑応答を予定）
■参加方法：オンラインまたは対面参加（札幌大通近辺の会場）
■参加費：無料（事前申込制）
■想定対象：
・バックオフィス業務の効率化に課題を感じている方
・社員へのAI活用をどう進めるか悩んでいる方
・AIを業務に活かしたい経営者・管理職の方
お申し込み方法
以下のフォームよりお申し込みください。
周囲の方をお誘いいただいてのご参加も歓迎しております。
【お申し込みフォーム】
https://forms.gle/JDZktSrwfjozdQBX9
会社概要＆お問い合わせ先
【会社概要】
会社名：x3d株式会社（クロスサード株式会社）
代表者：代表取締役 武石 幸之助
所在地：東京都港区芝大門2-12-9-2F
事業：AI人材育成、組織開発、AI活用・DX支援
URL：https://x3d.jp/
【お問い合わせ先】
x3d株式会社 広報担当
E-mail：pr@x3d.jp
お問い合わせフォーム：https://x3d.jp/contact