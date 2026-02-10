エックスモバイル 前橋店、群馬県内の高難易度修理の相談先に。スタッフ増員×部品在庫でAndroid・iPhoneに対応、即日対応率最大95%へ

株式会社リュウセンパートナーズ

株式会社リュウセンパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：立川 耕三）は、「エックスモバイル 前橋店（所在地：群馬県前橋市千代田町3丁目1-20）」にてスタッフ増員と部品在庫体制を強化し、Android・iPhoneの両方で、基板修理を含む高難易度修理まで修理相談の対応範囲を拡大しました。

また、総務省の登録修理業者制度に基づく登録を行い、登録番号（電気通信事業法：T000100／電波法：R000100）を取得しました。

群馬県内では、Androidは機種数が多く、修理店側の部品在庫・技術体制が追いつきにくいことから、相談先が限られがちです。特に、基板修理を含む高難易度修理まで対応できる店舗は、相談先が限られるのが実情です。前橋店は“専門店級”の相談窓口として、群馬県内全域からの修理相談を受け付け、部品在庫と体制強化で高難易度修理のニーズを受け止めます。こうした背景もあり、遠方から来店いただく方や、県外から相談に来られるケースもあります。

前橋市内はもちろん、高崎市・伊勢崎市・太田市・桐生市・渋川市・館林市など県内各地からの相談も想定し、修理に加えて格安SIM・モバイルWi-Fi等の通信サービスの相談まで同じ窓口で対応することで、端末トラブルと通信の悩みをまとめて相談できる店舗として運営します。

・即日対応率：最大95%（在庫部品の店頭修理が対象。混雑・症状・機種により預かり／即日不可の場合あり）

・最短対応：最短15分（簡易修理の場合）

・部品在庫：店舗で数万種類（主要Android/iPhone部品を中心、修理用部品の取り扱い種類数）

エックスモバイル 前橋店 公式サイト：https://xmobile-maebashi.jp/

前橋店の強み

1）専門店級の高難易度修理まで、相談受付を強化

Androidは機種数が多く、症状も多様です。前橋店では、専門店級の修理体制を整え、基板修理など高難易度修理にも対応することで、これまで相談先が見つかりづらかったケースの受け皿を強化しました。

※基板修理は店内で完結できる場合もありますが、症状の重症度により、お預かりでの対応となる場合があります。

2）増員×部品在庫×技術体制の強化で“即日対応”を拡充（最大95%へ）

今回の体制強化では、スタッフ増員により作業分担と技術体制を強化し、あわせて店舗で主要Android/iPhone部品を中心に数万種類の部品を常時確保することで、在庫のある部品交換等の店頭完結修理を中心に即日対応を拡充しました。これらの体制強化により、混雑状況や症状により預かりとなる場合はあるものの、即日対応率最大95%を目指します。

※機種・仕様により取り寄せとなる場合があります。

3）在庫がない場合も、部品取り寄せ最短1日で後日修理に対応

在庫がない場合も、部品取り寄せ最短1日で後日修理に対応します（機種・症状により異なります）。

スマートフォンの故障・不調全般の「修理相談」を受付（症状例）

以下のようなスマートフォンの故障・不調全般について修理相談を受け付けています（機種・状態により対応可否があります）。

iPhoneも含め、幅広い機種の修理相談に対応

- 画面：画面割れ- バッテリー：劣化・膨張- 充電：充電不良- 電源・起動：起動不良- 水没- カメラ不良- スピーカー不良- データ：データ移行・バックアップ相談- ボタン：電源ボタン／音量ボタン／ホームボタンの不具合（反応しない・陥没・効きが悪い）

Android／iPhoneの国内流通モデルを中心に、基板修理を含む高難易度修理まで修理相談に対応します。海外モデルや国内流通が少ない機種についても、状態・部品状況により対応可否をご案内します。

対応機種例：iPhone、Google Pixel、Galaxy、Xperia、AQUOS、OPPO、Xiaomi（Redmi含む）など。

※機種・状態・部品状況により例外的に対応できない場合があります。

総務省 登録修理業者としての登録

株式会社リュウセンパートナーズはこのたび、総務省の登録修理業者制度に基づく登録を行い、登録番号（電気通信事業法：T000100／電波法：R000100）を取得しました。

登録修理業者制度は、修理後も技術基準適合性を確保するための工程・体制を定めた事業者を登録する制度です（総務省の公開情報：登録修理業者制度）。

当社は登録にあたり、修理方法・確認工程の手順を制度要件に沿って整備し、修理工程の透明性と運用品質を高めています。

お客様にとっては、修理店選びの際に「どの事業者が制度に基づき登録されているか」を登録番号で確認できることが安心材料になります。

※本登録は制度に基づくものであり、個別の修理結果を保証するものではありません。端末の状態により対応方法が異なる場合があります。

店長コメント

「Androidは機種数が多く、群馬県内では修理先が見つからないという声もよく伺います。前橋店ではスタッフを増員し、部品在庫も強化することで、Android・iPhoneの両方で基板修理を含む高難易度修理まで相談いただける体制を整えました。増員・在庫・技術体制の強化により、在庫のある部品交換等の店頭完結修理を中心に、即日対応率最大95%を目指します。修理のついでに、端末の相談や通信費の見直しまで含めて、どうぞ気軽にご相談いただければと思います。群馬県内全域の皆さまにとって身近な相談窓口として取り組んでまいります。」

エックスモバイル 前橋店 店長

運営：株式会社リュウセンパートナーズ

修理の“ついで”に、端末・通信費の見直しまで無料相談

エックスモバイルは、格安SIM・モバイルWi-Fiなどの通信サービスも取り扱う総合モバイルショップです。修理のついでに、端末の買い替え相談、データ移行の相談、通信費の見直し（格安SIM・格安Wi-Fiの提案）まで対面で無料相談できます。

土曜日も事前予約で対応可能です。詳細は公式LINEまたはお電話でお問い合わせください。

【店舗情報】

店舗名：エックスモバイル 前橋店

所在地：群馬県前橋市千代田町3丁目1-20

営業時間：10:00～20:00

定休日：土曜日（※事前予約制で対応可能）

駐車場：あり（6台分）

電話番号：0120-777-595

公式サイト：https://xmobile-maebashi.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/xmobilemaebashi/

公式LINE：https://lin.ee/ooc4KZW

【総務省 登録修理業者】

登録番号（電気通信事業法）：T000100

登録番号（電波法）：R000100

登録事業者：株式会社リュウセンパートナーズ

対象店舗：エックスモバイル 前橋店