glafit Bangladeshが、バングラデシュ最大級コングロマリットRFLグループのRMILと戦略的業務提携

glafit株式会社(本社:和歌山県和歌山市、代表取締役社長CEO：鳴海禎造)の現地法人であるglafit Bangladesh Limited ( Managing Director & CEO：古岡睦章、以下「glafit Bangladesh」)は、バングラデシュ最大級の製造業コングロマリットであるRFLグループ中核企業のRangpur Metal Industries Limited(Managing Director：R.N.Paul、以下「RMIL」)と、IoT対応EV充電インフラおよび電動バイク事業に関する2つの戦略的業務提携契約を2026年1月に締結したことをお知らせいたします。

中央左：RFL Grope Managing Director：R.N.Paul 氏、中央右：glafit株式会社 代表取締役社長CEO：鳴海禎造

本提携により、glafit Bangladeshはバングラデシュ全土に2,500店舗以上のネットワークを持つRFLグループの販売・物流インフラを活用し、EV・IoT・エネルギーマネジメントを融合した次世代モビリティインフラの実証実験を本格化いたします。

業務提携の概要

本提携は、1.充電インフラ構築契約と、2.E-Bike配備契約の2本柱で構成され、バングラデシュが直面する交通渋滞や大気汚染といった社会課題の解決を目指します 。

【契約1】IoT対応EV充電・バッテリースワップインフラの構築

RMILが運営する店舗や施設に対し、glafitが独自開発のIoT対応EV充電デバイス「glafit-ESスマートプラグ/スワップユニット」を設置。ダッカ近郊で200拠点以上のネットワーク構築を目指します 。

【契約2】IoT搭載電動バイクの業務利用実証

RMILの物流・業務用途向けに、IoT搭載スマート電動バイク20台を配備し、企業内物流で8ヶ月間の実証を通じ、ガソリン車からの転換効果を検証します 。

提携の背景

1. バングラデシュのEV市場の急成長

バングラデシュは人口1.75億人を擁し、首都ダッカを中心に深刻な交通渋滞と大気汚染が社会課題となっています。政府は2030年までに全車両の30%をEV化する目標を掲げ、EV普及政策を強力に推進しています。

充電インフラの不足が普及の最大のボトルネックとなっており、本提携はこの課題解決に直結します。

2. RFLグループの圧倒的な市場浸透力

RFLグループは、プラスチック製品・家電・物流など多岐にわたる事業を展開し、バングラデシュ全土に2,500店舗以上の販売ネットワークを持つ最大級の企業グループです。この圧倒的なリテール・物流ネットワークを活用することで、glafit Bangladeshは短期間で全国規模のEVインフラ展開が可能となり、実証実験を加速させることができます。

3. glafit Bangladeshの技術優位性とローカライゼーション

glafit Bangladeshは、日本国内で培ったIoT技術とバッテリー交換システムを、バングラデシュ向けにローカライズ。独自の「glafit-ESネットワーク」により、リアルタイム車両管理・充電ステーション管理やエネルギー使用量の可視化等を実現していきます。

本提携の意義と特徴

1. インフラ先行型の戦略的展開

「車両」と「充電インフラ」を同時展開することで、利用者が安心してEVを選択できる完結したエコシステムを構築。

2. B2B実証からB2Cへの展開モデル

まずRMILの巨大な物流網での業務利用を通じて検証後、その実績を基に一般消費者向けサービスに展開する確実性の高い普及モデル。

3. 完全IoT統合型エコシステム

すべての車両と充電器がクラウド接続され、運用最適化・故障予知・需要予測を行い、効率的なエネルギーマネジメントを実現。

4. 相互利益（Win-Win）の構築

glafit BangladeshのIoT技術と、RMILの店舗網を融合。店舗への集客力向上と、新たなインフラ収益モデルを確立。

今後の展望

バングラデシュの都市交通の課題解決へ、1.75億人の生活インフラのアップデートを目指す

glafit BangladeshはRMILが運営する店舗でのサービス連携を図り、バッテリー交換ステーションの設置および電動モビリティの導入に関する実証実験をスピーディーに進めてまいります。また、IoT搭載電動バイクの業務利用実証も併せて行い、バングラデシュ政府が進める３ZERO政策のひとつ、CarbonZERO社会の実現に貢献してまいります。本プロジェクトは、日本企業主導のEVプロジェクトとしてはバングラデシュ最大規模の展開となります。

代表者コメント

RFL Grope Managing Director R.N.Paul 氏

国内の若年層を中心に、環境に優しいモビリティへの需要は着実に高まっています。我々も独自ブランド『RYDO』を投入しましたが、急速充電インフラの不足がこの分野の大きな課題でした。今回の提携により、glafitの高度なIoT技術と当社の広大なネットワークを融合させ、バングラデシュ全土に充電・交換ステーションを設置することで、持続可能な未来を共に創り上げます。



【RMILについて】

Rangpur Metal Industries Limited（RMIL）は、バングラデシュを代表するPRAN-RFLグループ傘下の製造企業であり、グループの製造部門として金属製品をはじめとする各種工業製品の生産を担っています。

親会社のPRAN-RFLグループは1981年の設立以来、食品・飲料、日用プラスチック製品、家電、建材に至るまで、バングラデシュ国民が日々の生活で手にするあらゆる製品を供給しています。全国2,500店舗以上の販売網を持つ同グループは、1.75億人の生活基盤そのものを支えるインフラとしての役割を担っています。

glafit Bangladesh Ltd. Managing Director & CEO 古岡 睦章 氏

バングラデシュを代表する企業グループであるRMILと戦略的パートナーシップを締結できたことを大変嬉しく思います 。RFLグループの圧倒的な販売・物流網とglafitのIoT技術を融合させることで、新興国における持続可能な交通インフラモデルを確立してまいります 。本プロジェクトを成功させ、南アジア全域に展開可能なビジネスモデルを構築することで、世界の脱炭素化に貢献します 。

【glafit Bangladesh Ltd.について】

glafit Bangladesh Ltd.は、glafit株式会社の現地法人であり、電動バイクやIoT技術を活用したマイクロモビリティの展開を通じて、バングラデシュの持続可能な都市交通の実現を目指しています。

glafitについて

glafit株式会社は、電動パーソナルモビリティの開発・製造・販売までワンストップで手がける、和歌山発のハードモビリティベンチャーです。「移動を、タノシメ！」をブランドメッセージに掲げ、「日々の移動を驚きと感動に変え、世界中の人々を笑顔にする」ような、新しい移動体験をお届けするモビリティを開発・提供してまいります。



【glafit株式会社の概要】

所在地：和歌山県和歌山市梅原579-1

代表者：代表取締役社長CEO 鳴海 禎造

設立年月日：2017年9月1日

公式サイト：https://glafit.com/



