歩いてぽかぽか！マザー牧場を目指して歩くウォーキングイベント！「マザー牧場 歩け歩け大会」2月14・15日の２日限定開催！

マザー牧場（千葉県富津市田倉940-3）では、2026年2月14日(土)・15日(日)の２日間限定で、今年が第125回目となるウォーキングイベント「マザー牧場 歩け歩け大会」を実施いたします。（参加料無料、事前予約不要）

「マザー牧場 歩け歩け大会」は1973年に第1回を開催して以来、たくさんの方にお楽しみいただている歴史のある大会です。

お子様のいるご家族はもちろん、お友達同士やソロ参加まで、子ども・学生・大人・ご年配まで幅広い年代層の方々にお楽しみいただいています。

ご参加者の居住エリアも様々で地元の富津市・君津市に在住の方はもちろん、千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県などのエリアにお住いの方にも幅広くご参加いただいており、2025年に開催の前回大会では1,500人を超える方々にご参加いただきました。

本イベント「歩け歩け大会」では、マザー牧場の最寄駅「佐貫町駅」（スタート地点は佐貫小学校）から約9ｋｍの道のりを歩いてゴールのマザー牧場を目指します。佐貫町駅からの道のりでは、“南極観測船しらせ”の元料理長のお店「味処しらせ」やラーメン店の他、創業191年になる老舗の醤油店「宮醤油店」やおせんべい屋さんなど地元に愛される店舗がおりなし、佐貫城址やのどかな田園風景、林道など歴史と自然を満喫できるコースとなっています。峠付近ではマザー牧場からみなさまの応援にやってきたアルパカのお出迎えや、ゴールではマザー牧場牛乳のサービスもあり、飽きることなく完歩を目指すことが出来ます。

さらに、本イベントにご参加(受付必須)、9ｋｍを完歩した方へ、マザー牧場の入場割引もご用意しています。

【割引内容】

マザー牧場入場料金

◆大人（中学生以上） 1,800円 → 600円（1,200円引き）

◆小人（4歳～小学6年生） 900円 → 600円（ 300円引き）

歩いて楽しい！オトクも嬉しい！「第125回 マザー牧場 歩け歩け大会」で、おでかけをお楽しみください♪

コース詳細

イベント概要

◇イベント名

第125回 マザー牧場 歩け歩け大会

◇開催日

2026年2月14日(土)・15日(日) ※雨天決行・荒天中止

◇受付時間

各日8：30～11：00

◇受付場所

富津市立佐貫小学校（住所：〒293-0054 千葉県富津市鶴岡９８８）

◇参加料金

無料 ※マザー牧場の入場料は別途必要です。

◇参加方法

事前申し込み不要。イベント開催日当日の受付時間内に受付場所へお越しください。

※歩きやすい服装や靴でご参加ください。

◇公式HP ： https://www.motherfarm.co.jp/information/news/detail.php?CN=419867

株式会社 マザー牧場 について

千葉県富津市の鹿野山に位置し、250ヘクタールの広大な敷地の中で牛や羊、馬、アルパカなどの動物たちとのふれあい体験や、菜の花や桃色吐息などの季節の花畑、バンジージャンプやジップラインなどのアトラクション、ソフトクリームやジンギスカンなどの牧場グルメ、牧場内に宿泊できるグランピング施設まで揃う、花と動物たちのエンターテイメントファームです。

【会社概要】

●社 名：株式会社マザー牧場

●所在地：千葉県富津市田倉940-3

● T E L ：0439-37-3211

●H P：https://www.motherfarm.co.jp/