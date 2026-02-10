Quollio、データ・カタログ市場の製造業および情報通信業の2025年度予測でシェア1位を獲得

株式会社Quollio Technologies

日本のエンタープライズ企業向けに次世代データインテリジェンスソリューションを提供する株式会社Quollio Technologies（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：松元 亮太、以下「Quollio」）は、株式会社アイ・ティ・アール（本社:東京都新宿区、代表取締役:三浦元裕、以下「ITR」）が、2026年1月に発行した市場調査レポート「ITR Market View：DBMS／BI市場2026」において、国内データ・カタログ市場の業種別シェアで製造業および情報通信業で1位を獲得したことをお知らせします。また、市場全体でも2024年度実績および2025年度予測で2位を獲得しています。

データ・カタログ市場は急成長を続けており、2024年度の成長率は前年度比132.7%、2025年度は138.5%と高い伸びが予想されています。

【業種別シェアの獲得状況】

このような成長市場において、Quollioは以下のシェアを獲得しました。

■ 2024年度実績

- 製造業:2位 (26.0%)- 情報通信業:1位 (29.1%)

■ 2025年度予測

- 製造業:1位 (34.7%)- 情報通信業:1位 (38.1%)

【市場全体での実績】

Quollioは市場全体でも高い成長を実現しています。

- 2024年度実績: 市場全体の成長率 132.7% を上回る成長率 240% を達成し、シェア2位を獲得- 2025年度予測: 市場成長率予測 138.5% に対し、Quollioは187.5%と引き続き高い成長率と予想されシェア2位を獲得

【年商規模別のシェア獲得状況】

その他、年商規模別のベンダー売上金額シェアでも以下の結果となっています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90718/table/31_1_835007ae5151628f807c53f8c5f3966f.jpg?v=202602100151 ]

【ITRによる評価】

ITRは、Quollioについて以下のように分析しています。

「市場参入は後発であるが、コストパフォーマンスの高さを強みに新規ユーザーが着実に増加している。また、既存ユーザーのシステム拡張も進みつつあり、サポート体制の強化やパートナーの増強により、さらなる売上拡大を目指している。」

※出典：ITR「ITR Market View：DBMS/BI市場 2026」

株式会社Quollio Technologiesについて

Quollioは、人類が持続的に価値を創造し、社会の課題を解決できる未来を目指すデータテクノロジー企業です。メタデータマネジメントを核としたQuollio Data Intelligence Cloudを提供し、企業のデータを真の資産に昇華させ、データガバナンスおよびAIレディネスの確立を実現します。Quollioは、日本の主要企業や公共機関が次世代の情報技術に適応できるよう支援し、デジタル変革を推進しています。

【会社概要】

会社名：株式会社Quollio Technologies

会社URL：https://quollio.com

採用URL：https://careers.quollio.com

所在地：東京都港区浜松町2-10-6 PMO浜松町III 8階

代表取締役：松元亮太

事業内容：データインテリジェンスプラットフォーム「Quollio Data Intelligence Cloud」と設計・構築支援サービス「Quollio INTEGRAL」の提供

※文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合があります。