【ダスキン】大阪マラソンEXPO2026と大阪マラソン2026イベントの内容詳細

株式会社ダスキン

株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、社長：大久保 裕行）は、2026年2月22日（日）に開催されます『大阪マラソン2026（主催：大阪府、大阪市、公益財団法人大阪陸上競技協会）』にオフィシャルスポンサーとして協賛いたします。当社は今年も大阪マラソンEXPOに出展し、一般ランナーの皆さんの応援をすると共に、会場の美化にも貢献していきます。

大阪マラソンEXPO 2026の出展内容と、大阪マラソン2026の内容は下記をご覧ください。

■2月20日（金）21日（土） 大阪マラソンEXPO 2026出展内容

●ダスキン完走絵馬・お守り付きドーナツ販売

今年も、大阪マラソン限定デザインの絵馬をご用意します。本番に向けて、完走への意気込みを絵馬に祈願していただけます。

そして、ミスタードーナツも出展いたします。毎年人気の “完走”と“乾燥”、“走る”と“バジル”をかけた、「乾燥バジル」が入った完走お守りとドーナツポップ24個入りをセットにして850円（税込）で販売いたします。ぜひお立ち寄りください。

＜絵馬パース＞＜ドーナツポップ24個入りと完走お守り＞※おまもりは2026年に配布するデザインです。

●全650個※のゴミ箱設置

会場の美化を目的として、当社のロゴが入ったゴミ箱を会場内に設置します。

※大阪マラソンEXPO 2026と大阪マラソン2026で設置する総数です。

また、会場内では昨年同様、ダスキン レントオール事業が展開しております「イベント衛生サービス」も実施いたします。手洗い場へのハンドソープ設置や当社スタッフによる除菌清掃・消毒のふき取り作業、会場内にホコリなどを持ち込まずキレイな会場を維持するために吸塵・吸水マットの設置を行います。

■当社と大阪マラソンの経緯

14回目を迎える大阪マラソンは、約3万4000人のランナーと約100万人の観衆という国内最大級の規模を誇るマラソン大会です。当社は第1回目から協賛しており、今回も全てのランナーや大会にかかわる多くの人々へチャリティに参画する機会を提供するという大会趣旨に賛同。昨年同様、７つのチャリティテーマの「教育を支える」「大阪のまちを支える」「いのちを支える」「健康・福祉を支える」「自然環境を支える」「協力・協働を支える」「平等な社会を支える」の中の「健康・福祉を支える」に賛同し協賛いたします。

■これまでの取り組み

当社は、大阪マラソンでゴミ箱の設置など、大会中や大会後も市民の皆さまが気持ちよく街で暮らせるよう、大会の美化に協力しました。また、2022年第10回大会からは、ダスキン レントオール事業で展開をしております、「イベント衛生サービス」を活用し、手指消毒剤や吸塵・吸水マットの設置を行い、衛生環境を整え、安全・安心な大会運営に貢献いたしました。

＜2023年第11回大会の様子＞入場口にアルコール消毒剤と手洗い場を設置＜2025年第13回大会の様子＞大会沿道にゴミ箱を設置