【イルミルド株式会社】「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」にて「タイムセール賞」を受賞

イルミルド株式会社

イルミルド株式会社（本社：大阪市北区）は1月15日 (木)、アマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/)マーケットプレイスアワード2025」にて、「タイムセール賞」を受賞しました。今後もイルミルドは、商品開発から販売まで一貫して品質向上に取り組み、お客様に寄り添うブランドづくりを目指してまいります。

※Amazonおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、 Amazonの販売事業者の中から 、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などの指標を基に、最優秀賞をはじめとする全8部門で選出されます。当社が受賞した「タイムセール賞」は、Amazonで開催している「プライムデー」、「プライム感謝祭」、「ブラックフライデー」、「Amazon スマイルSALE」などのセールイベントにて、品揃え・売上などの観点で活躍した販売事業者に贈られる賞です。お客様のニーズに寄り添ったタイムセール施策と店舗運営の取り組みが評価された結果であり、今後もより良い購買体験の提供に努めてまいります。



「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」についてはこちらをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=206875745051&ref_=spr26(https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=206875745051&ref_=spr26)

会社名：イルミルド株式会社

所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪北館6階

代表取締役社長：西 俊彦

事業内容：ファブレス消費財メーカー

販売チャネル：「Amazon」「楽天市場」を中心とした各種ECモール

URL：https://elumild.com/

お問い合わせ先：pr@elumild.com