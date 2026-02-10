「富士このみスタイル 地域価値創造プロジェクト」地元企業向けお披露目会開催

静岡県 富士市役所

富士このみスタイル 地域価値創造プロジェクト 活動の様子

富士市民有志による任意団体「富士このみスタイル推進協議会」（通称：このみ会、以下「このみ会」）は、令和8年2月22日（日）、静岡県富士市のコワーキングスペースで開催される「富士市ビジネス交流会」（富士市後援）の場において、下記の通り、「富士このみスタイル 地域価値創造プロジェクト」の地元企業向けお披露目会を実施することになりました。

本お披露目会は、ビジネス交流会の場で、移住者×地域×企業の新たな協働モデルを紹介することで、新規ネットワークの創出や、今後の活動のヒントにつなげることを目的に開催します。

開催概要

日 時／令和8年2月22日（土）13:00～15:00「富士市ビジネス交流会」内

（発表時間：14:00～14:15の間、15分程度の予定）

会 場／WORX富士（静岡県富士市島田町1丁目50）

内 容／・地域価値創造プロジェクトの概要説明

・これまでの活動成果の紹介

・地元企業との協働事例の共有

・今後の連携に向けた提案

・参加企業との質疑応答 など

※「富士市ビジネス交流会」は、富士市が後援し「WORX富士」で毎月22日（富士の日）に開催される、市内外の企業・事業者・ワーカーが集まる交流イベントで、毎回10～20名程度が参加しています。

富士このみスタイル・このみ会について

「地域価値創造プロジェクト」は、富士市が展開する移住定住応援企画「富士このみスタイル」から生まれた地域価値創造の取り組みです。

平成30年度に始動した「富士このみスタイル」は、移住者と市民が連携し、地域に溶け込むきっかけづくりとともに、自らのライフスタイルに合った働き方やコミュニティ形成を応援する企画として、交流イベントや働き方支援を行っています。ワークシェアや仲間づくりを通じて、新しい暮らし方や、地域との接点をつくることを目的としています。

その実践団体として、「このみ会」（正式名称：富士このみスタイル推進協議会）が、令和4年度から活動しています。このみ会は、移住者と地域住民がともに学び、交流を重ねながら、仕事やイベントなどの活動を通じて地域とのつながりを育むコミュニティです。ワークシェアの推進に加え、スキルアップ講座や交流イベントの企画・運営を行い、参加者一人ひとりが地域に関わる実感や居場所を持ち、暮らしの満足度向上につなげています。

地域価値創造プロジェクト 立ち上げの背景

本プロジェクトは、「富士このみスタイル」の一環として、移住者や地域に関心を持つ人たちが、富士市の魅力をあらためて見つめ直すことを目的に令和７年度に立ち上がりました。

移住者目線で、富士市ならではのモノ・コトや地域資源の価値に磨きをかけています。富士市の魅力を育み、将来的には富士市の活力や持続的な「稼ぐ力」につなげていくことを目指しています。

地域価値創造プロジェクトの特徴｜3つのチームによる共創

本プロジェクトは、3つのチームに分かれて活動していますが、定期的なミーティングや交流を通じて、チームを越えた情報共有や意見交換を行っています

こうした対話のほか、専門家からの意見を反映し、活動の幅や表現の可能性を広げています。分野を越えてつくり上げていく姿勢こそが、本プロジェクトの大きな特徴です。

１.「このみのスイーツ」チーム

富士市の食材と、移住者ゆかりの地域の食材を掛け合わせたスイーツづくりを通して、移住者ならではの視点から、富士市の魅力を新たな切り口で発信しています。今年度は4種類のアイスの試作に挑戦し、イベントでの試食も実施。富士市の皆さんに、地域の食材の豊かさを知り、地元をより身近に感じてもらうきっかけづくりに取り組んでいます。

「このみのスイーツ」イベント出店の様子

２.「紙ひもプロジェクト」チーム

「紙のまち・富士市」の資源を活かし、このみ会手芸部を中心に紙ひもをアップサイクルしたリースなどの作品制作を行っています。市内の望月加工紙株式会社より不要になった紙ひもを譲り受け、制作・販売や地域イベントへの出店を通して、紙資源の新たな価値やものづくりの楽しさを地域に発信しています。

「紙ひもプロジェクト」紙ひもを使ったリース

３.「富士すごろく編集部」チーム

子どもたちに、地域の魅力を「遊び」を通して伝える活動を行っています。移住者の視点を活かし、フィールドワークを重ねながら、地元の人も気づきにくい富士市の魅力を掘り起こしています。今年度は、すごろくの世界観を広げる試みとして、なぞときイベントにも挑戦しました。今後も「富士すごろく」の制作を軸に、地域との新しい関わり方を提案していきます。

「富士すごろく編集部」イベント出店の様子

これまでの活動の流れは、【地域価値創造プロジェクト 公式サイト】からご確認ください。

https://fuji-konomi.jp/project/

【本件に関するお問い合わせ】

富士市役所 総務部 シティプロモーション課 移住定住推進室

静岡県富士市永田町1-100 TEL：0545-55-2930

電話受付時間： 9:00-17:15(平日)