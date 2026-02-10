海外ベンチャーキャピタル等を招聘！スタートアップ・エコシステム関係者向けイベント参加者募集 in 広島、愛媛

独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）スタートアップ課

ジェトロは、2026年2月23日(月)～28日(土)、中国経済産業局及び四国経済産業局が実施するJ-Startup WEST追加選定お披露目式典、地元エコシステムと連携した外国企業（ベンチャーキャピタル等）4社の招へいを実施します。

■招へい外国企業

・Beyond Impact(https://beyondimpact.vc/)（スイス）

・New Energy Nexus(https://www.newenergynexus.com/)（シンガポール（米国））

・Asian Venture Philanthropy Network(https://avpn.asia/)（シンガポール）

・Phitrust(https://phitrust.com/)（フランス）

■予定イベント

外国企業の招へいに合わせイベントも行います。スタートアップ企業や支援機関等の皆様は奮ってご参加ください。参加費はすべて無料です。

１. セミナー（グローバル投資家に聞く！世界で活躍するスタートアップとは）

日本の技術や研究が海外から再注目される今だからこそ、どうすれば海外を目指せるスタートアップになれるか、どうすればグローバルなエコシステムを構築できるか、欧州・アジアで活躍する海外投資家4名を招き、議論します。広島大学発スタートアップのプラチナバイオ社も登壇します！

日時：2026年2月24日(火) 16時00分～18時00分（15時30分開場）

会場：広島大学フェニックス国際センターMIRAI CREA（ミライクリエ）

東広島市鏡山一丁目4番5号（東広島キャンパス南側） ※会場参加のみ

言語：日本語/英語（通訳あり）

詳細・参加登録はこちら(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ii60CHc670ClGzcQSUbeBdxJeY5S7dNLsSxDojvDaWBURTZYTFIyNlVCNDNSODJPSzhDRFBPWlBURC4u)、チラシ（日本語(https://www.jetro.go.jp/newsletter/hir/2025/JP_JETRO_SeminarMIRAICREA1.pdf)、English(https://www.jetro.go.jp/newsletter/hir/2025/EN_JETRO_SeminarMIRAICREA.pdf)）

内容：

・海外投資家によるリバースピッチ

・パネルディスカッション 海外投資家×広島大学発スタートアップ×海外展開支援機関

・交流会（ネットワーキング）※17時00分～

対象：

・起業家の方、起業予定の方、学生の方、研究者の方

・金融機関、投資関係者、自治体、支援機関

・本内容に関心のある方はどなたでも参加可能です。

２. J-Startup WEST お披露目式典（中国地域）

日時：2026年2月26日(木) 13時00分～16時00分（12時00分開場）

17時00分～18時30分 交流会

会場：WAKOゲバントホール（広島市中区本川町2-1-13 和光パレス21 5F）※会場参加のみ

言語：日本語/英語（通訳あり）

詳細・参加登録はこちら(https://www.chugoku.meti.go.jp/r7fy/saitaku/innovation/260122.html)、チラシ（日本語(https://www.chugoku.meti.go.jp/r7fy/saitaku/innovation/pdf/260122_2.pdf)）

３. J-Startup WEST お披露目式典（四国地域）

日時：2026年2月27日(金) 17時00分～18時00分（16時30分開場）

※18時30分～20時00分 交流会

会場：松山モノリス（愛媛県松山市湊町7-7-2）※会場参加のみ

言語：日本語/英語（通訳あり）

詳細・参加登録はこちら(https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2026/01/20260122a/20260122a.html)、チラシ（日本語(https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2026/01/20260122a/20260122a.pdf)）

皆様のご参加をお待ちしております。

担当部課

ジェトロ広島（担当：宮崎、小林）

※ジェトロについてはこちら(https://www.jetro.go.jp/)

Tel : 082-535-2511

E-Mail : HIR@jetro.go.jp