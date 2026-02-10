アウトバウンドコールシステム『lisnavi』が累計導入社数2,700社を突破

株式会社Scene Live

株式会社Scene Live（本社：大阪府大阪市、代表取締役：磯村 亮典 以下、Scene Live）が開発・提供するアウトバウンドコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）が、累計導入社数2,700社を突破したことをお知らせいたします。

※2026年2月時点

2025年4月に正式提供を開始した『lisnavi』は、多くの企業さまにご導入いただき、累計導入社数は2,700社を突破いたしました（旧：List Navigator.を含む）。

2024年4月以降、新たに300社以上の企業さまにご導入いただき、電話営業やコールセンター業務に従事するお客さまから高い評価をいただいております。

引き続き、多くの企業さまの電話業務の効率化に貢献してまいります。

『lisnavi』の主な機能アップデート

『lisnavi』は、お客さまの声を反映し、継続的な機能拡充をおこなっています。直近の主なアップデートは以下の通りです。

- プレディクティブコール機能

発信リストをもとに多回線で同時に発信をおこない、つながった通話をスタッフに接続する機能をリリース。発信業務における電話がつながるまでの待ち時間を削減し、提案効率を高めます。

- 権限設定機能

管理者ごとに閲覧・操作可能なメニューを制限する権限設定機能をリリース。業務分担に合わせた統制を維持し、不要なアクセスを防ぐことで、情報管理体制を強化します。

- ノーコードAPI連携機能 『lisnavi connect』

外部システムとのAPI連携をノーコードで実現できる『lisnavi connect』をリリース。特別な技術知識がなくても、数分で連携を開始でき、システム連携スピードが飛躍的に向上します。

私たちScene Liveは今後も「“新しい基準 ━━ New Standard” を創出し、社会の不合理をなくす。」という使命のもと、お客さまの声をもとにサービスを進化させ、お客さまと共に歩み、企業のさらなる成長と発展への貢献を目指してまいります。



アウトバウンド向けコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）とは

『lisnavi（リスナビ）』は、発信業務における課題を、柔軟性・可用性・効率性で解決するアウトバウンドコールシステムです。

発信業務に必要な機能を豊富に搭載し、電話業務の効率化と生産性向上を実現します。さらに、柔軟なカスタマイズ性により、複数の案件や商材を扱う現場の多様なニーズにも対応。

複数の案件を同時に運用する業務において、「複数の案件管理が煩雑」「分析や集計に手間がかかっている」といった課題を抱えるご担当者さまにとって、有効なソリューションです。

lisnaviの特長

・状況に適した発信機能で、行動量を最大化

・直感的な操作のダッシュボード構築で、欲しい情報をリアルタイムにレポート化

・複数案件に強い管理機能で、日々の管理工数を大幅カット

会社概要

詳細はこちら :https://scene-live.com/lisnavi/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260210

会社名：株式会社Scene Live

設立：2011年4月1日

代表取締役：磯村 亮典

所在地：〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町9階

事業内容：セールステック領域 SaaS事業

アウトバウンドコールシステム「lisnavi」の開発・運営

インバウンドコールシステム「OSORA」の開発・運営

詳細はこちら :https://scene-live.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260210