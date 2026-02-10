中高生と大人の対話から、新しい価値観が芽吹く「My Story Project Fes. vol.5」3月21日名古屋で開催

特定非営利活動法人Grow＆Leap

NPO法人Grow & Leap（所在地：愛知県名古屋市、代表理事：倉田佳代子）は、2026年3月21日（土）、名城大学社会連携ゾーン shakeにて、「My Story Project Fes. vol.5」を開催します。本イベントでは、対話を通して中高生の声と大人のまなざしが交差し、新しい価値観や社会のあり方が芽吹く場となることを目指します。

お申し込みはこちらから：https://mystoryprojectfes-vol5.peatix.com/(https://mystoryprojectfes-vol5.peatix.com/)

My Story Project Fes.とは

My Story Project Fes.は、10代の「教育」を学校や家庭だけに閉じず、社会全体で支えることを目指して開催されてきたイベントです。全国から集まった中高生が、自身の経験や想いと丁寧に向き合いながら、探究の過程にある“いまの自分”を整理し、ありのままの言葉で自分の物語を多世代に向けて発信・共有します。

本イベントは、完成された答えを示す場ではなく、それぞれがスタートラインに立ち、次の一歩へと進むためのマイルストーンの一つです。中高生は、参加者というの大人との対話を通じて、自分の個性を社会と結びつけることができ、次世代の社会を担うリーダーとしての在り方を描いていく機会となります。大人にとっては、未来の担い手からの率直な視点や問いかけが、自身の価値観を問い直したり、未来への視座をアップデートする機会となります。

単なる「知識の交換」や 「世代間の理解」をこえて、 中高生の声と大人のまなざしが交差する。その対話の先に、新しい価値観や社会のあり方が芽吹く場所です。

当日のプログラム内容

- 中高生によるプレゼンテーション- 中高生の挑戦を支えてきた大人の声の共有- 異世代間の交流プログラム- 参加型のゲーム・エンターテイメント

来場者の方にも対話や交流を通してフェスに参加できる構成となっています。

中高生から社会人まで、幅広い世代が参加可能

本イベントは、中高生はもちろん、保護者、教育関係者、大学生、社会人など、教育やキャリア、次世代の育成に関心のあるすべての方におすすめです。

寄付制による運営について

本イベントは、保護者や教育関係者だけでなく、社会全体で、次世代を担う中高生の自分らしい人生設計を応援できるようにするため、寄付体制で運営しています。参加者の方々には任意で寄付チケットを選択いただけます。寄付金は本イベントおよび関連事業の運営に活用され、後日、活動報告として寄付者へ共有されます。

団体概要

名 称 ：特定非営利活動法人Grow & Leap

代表者 ：代表理事 倉田佳代子（くらたかよこ）

所 在 ：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉一丁目7番30号デュオヴェール久屋大通302号

設 立 ：2018年4月（2021年5月法人化）

事業内容：中高生のキャリア支援

URL ：https://growandleap.com/（ホームページ）

https://www.instagram.com/growandleap（Instagram）



お問い合わせ先

特定非営利活動法人 Grow & Leap 事務局

担当：松隈 快（まつくま かい）

TEL：080-6924-8099

Mail：info@growandleap.com

取材のご案内

本イベントに関する取材、記事掲載、出演者・参加者へのインタビュー等をご希望の場合は、下記フォームにてご連絡ください。

※フォームが利用できない場合は、上記のお問合せ先までご連絡ください。

https://forms.gle/opa3K2By3UhZYaS86